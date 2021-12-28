BiH

Poznati bloger objavio video: Šta se u Sarajevu može kupiti za 20 KM?

8.3K  
Objavljeno prije 1 sat

Svoje putovanje je započeo na tipičan balkanski način – šoljicom espressa za 1 euro (oko 2 KM)

Poznati travel bloger World Noman, koji inače na društvenim mrežama dijeli svoja putovanja i gastro iskustva, boravio je u Sarajevu i odlučio testirati – šta se sve može kupiti za 10 eura (oko 20 KM) u glavnom gradu BiH.

Svoje putovanje je započeo na tipičan balkanski način – šoljicom espressa za 1 euro (oko 2 KM).

Nakon toga posjetio je jednu od najstarijih sarajevskih pekara, gdje je za 1 euro (oko 2 KM) kupio peciva i kifle, uzimajući pomalo od svega.

Za ručak je izabrao svoje omiljeno jelo – burek sa jogurtom, što ga je koštalo 4 eura (oko 8 KM) za porciju od oko 250 grama.

Nakon ručka, vrijeme je bilo za još jedan espresso po cijeni od 1 euro (oko 2 KM).

Na kraju, nije odolio slatkom pa je uzeo trileću, popularni desert na Balkanu, koju je platio 2,20 eura (oko 4,40 KM).


Teme:, , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh