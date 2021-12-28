Plitki sljedbenici inata: Musino deranje jarca veliki je (još jedan) poraz za cijelu BiH!

Izvor: Raport

Piše: Berislav Jurič

“Sanin Musa je veoma opasan čovjek i svako ko misli da je njegov društveni utjecaj beznačajan, u velikoj je zabludi”, kažu izvori upoznati sa životom, javnim i onim skrivenim, prošlim i potrošenim, čovjeka koji je digao državu na noge pozivom na osvetničko klanjanje u Širokom Brijegu.

Osveta je trebala biti za navodno tjeranje žene s javne površine u tom hercegovačkom gradu uz poruke da joj tu nije mjesto za molitvu.

Kuhinja i bog

S jedne strane, nema nikakvih prijava i dokaza o tome da je snimka uopće nastala u Širokom niti se tko to trudi dokazati. Niti hoće. S druge strane i Islamska zajednica, doduše tek kad je Musina predstava završila, poručila je je kako klanjanje iz inata i molitva na javnim površinama nije dobrodošla.

Niti jedan bog, pa ni onaj Sanina Muse, nije i ne bi trebao biti bog inata, prkosa i ne bi mu se trebalo moliti samo da bi se nekome drugom poslala poruka koja nema veze s ljubavima koje se, više ili manje, kriju u našim gledanjima u Boga.

No, jasno je svima da Musi nije bilo do toga da bude bliže bogu dok prkosi na koljenima u Širokom Brijegu. Iskoristio je pogodan trenutak, mnogi će reći pomno isplaniran u obavještajnim službama koje opet imaju svog boga, i pokrenuo lavinu koja je skinula puno maski.

Nije Musa jedini, samo su se mnogi, za razliku od desetak neupućenih sljedbenika koji nemaju puno pojma o životu u BiH, a ni o životu, oglušili na priglupi poziv vidjevši u njemu proziran pokušaj da umjesto molitve za ljubav u Hercegovini odjekne mržnja.

Zastranjivanje

Dok su potencijalni Musini “domaćini” jednim dijelom odmahivali rukom, a drugi pravili planove da se povorka zaustavi kako se zaustavljala kolona JNA, ozbiljni dijelovi institucija prepoznali su Musine naume valjda znajući za njegovu prošlost o kojoj je pisala Slobodna Bosna a u kojoj se ističe, uz strašnu obiteljsku tragediju kakvih je puna BiH, i strašno zastranjivanje.

Izvori Slobodne Bosne tako govore o njegovom boravku u Siriji i navodnoj povezanosti s ISIL-om, iako o tome nema nikakvog zvaničnog traga.

“Ono što Musa u svom CV-ju danas nigdje ne spominje je činjenica da je pred kraj rata postao pripadnik radikalne organizacije Aktivna islamska omladina (AIO) koja je finansirana uglavnom iz Saudijske Arabije, a koju je State Department zbog povezanosti njenih članova sa napadima 11. septembra označio kao terorističku organizaciju. Aktivna islamska omladina regrutirala je Bošnjake mlađe od 25 godina, većinom ratne veterane, a Sanin Musa bio je jedan od najagilnijih članova te organizacije u Sarajevu i BiH”, navodi propali printani tjednik u online izdanju.

Musa se spominje i 1996. nakon atentata na Nedžada Ugljena, pomoćnika direktora AID-a, kad je prepoznat kao osoba koja se prije ubojstva raspitivala gdje ubijeni stanuje…

Facebook komentari