Ovo je stav Islamske zajednice u BiH o klanjaju na javnim površinama

Snimak iz Širokog Brijega na kojem muškarac sa zelene površine tjera ženu koja obavlja namaz izazvao je brojne reakcije u domaćoj javnosti.

Cijela priča je dobila nastavak u vidu poziva lidera pokreta “Država, vjera, narod” Sanina Muse na zajednički odlazak u Široki Brijeg i kolektivno klanjanje namaza na javnoj površini.

Na zvaničnoj web stranici Islamske zajednice BiH može se pronaći pitanje osobe koju zanima da li je moguće klanjati namaz na javnim mjestima.

– Šta da radi osoba koja se zadesi na javnim mjestima za vrijeme namaza kao npr. u bolnici, opštini ili nekim drugim javnim mjestima i gdje se inače zna čekati u redu po par sati da bi došao do usluge.

Da li će klanjati namaz sjedeći na stolici u čekaonici ili će čekati da dođe kući pa spoji namaz (kao podne sa ikindijom) ili ga naklanjati. Isto tako me interesuje klanjanje namaza na ulicama kao što možemo vidjeti preko tv-a kako rade u arapskim zemljama ili ćemo čekati da dođemo kući pa naklanjati propušteno da ne bi pravili pometnju prolaznicima.

Isto tako kako obaviti namaz u autu ako čovjek nije musafir, ako nije prešao dovoljnu udaljenost koja je potrebna da bi osoba bila musafir, navodi se u pitanju.

Ispod ovog pitanja ostavljen je i odgovor predstavnika Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.

– Musliman treba nastojati klanjati svaki namaz na vrijeme i onako kako je propisano, sa svim ruknovima i šartovima. Čak i kada se zadesi na javnom mjestu, u bolnici, opštini i sl., ako može pronaći neki kutak ili mjesto gdje neće ometati druge, a ni drugi njega, treba klanjati namaz na vrijeme.

Ako to nije u stanju, unatoč želji i nastojanju da klanja na vrijeme, onda može spojiti podne i ikindiju u ikindijskom vremenu, odnosno akšam i jaciju, ili jednostavno naklanjati propušteni namaz kod kuće. Što se tiče klanjanja namaza na ulici, to nije praktično rješenje kod nas, kao što je to slučaj u nekim arapskim zemljama.

To nije ambijent koji pomaže da se namaz klanja skrušeno i predano, a pometalo bi prolaznike. Ne treba paradirati s namazom. Namaz se može obaviti u autu samo u slučaju da nije moguće zastati i na primjerenom mjestu klanjati namaz.

O namazu treba na vrijeme početi misliti i planirati aktivnosti i kretanje na način koji će omogućiti pravovremeno obavljanje namaza. Za ono što je van ljudske mogućnosti neće se ni odgovarati, navedeno je u odgovoru.

Facebook komentari