Raste broj prevara u online prostoru: Firme iz BiH oštećene za stotine hiljada, jedna kompanija izgubila 1,2 miliona KM

Raste broj različitih oblika prevara putem interneta, kao i krivičnih djela počinjenih korištenjem vještačke inteligencije u svrhu iznude, ucjene ili kompromitacije žrtava. Najviše prijava u posljednje vrijeme Odjelu za kompjuterski kriminal FUP-a stiže po osnovu BEC prevara, kojima su izloženi privredni subjekti u FBiH. Najmanje jedna prijava sedmično dolazi od kompanija koje su oštećene za značajne sume novca.

Stotine hiljada

– Ova vrsta prevara se vrši na način da napadač preuzima korespondenciju između privrednog subjekta iz BiH i dobavljača iz inostranstva i u vremenu plaćanja mijenja fakturu, pa žrtva iz BiH uplaćuje novac na pogrešne račune u inostanstvu. Štete se mjere stotinama hiljada maraka, a najveća je bila u iznosu od blizu 1,2 miliona – kaže v.d. načelnika Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala FUP-a Saša Petrović.

Osim zaštite djece, borbu protiv ove vrste kriminala istražitelji Cyber odjela smatraju vrlo važnom, jer s gubitkom značajnih suma novca dolazi do gašenja privrednih subjekata, što predstavlja udar na ekonomiju. U FUP-u očekuju ekspanziju zloupotrebe umjetne inteligencije, a već su evidentirani slučajevi gdje se originalni snimci preuzimaju s weba, te „montiraju“, ili se uzorak glasa zloupotrijebi s ciljem kreiranja lažnih snimaka.

Eksplicitni sadržaj

– To je postalo tako uvjerljivo da je teško reći šta je originalni snimak, a šta nije. Ti snimci se koriste u svrhu kompromitacije fizičke osobe, firme ili proizvoda. Imamo slučajeve gdje primite poziv od vašeg prijatelja, gdje je umjetna inteligencija uzela uzorak njegovog glasa. Obično montiraju fotografije seksualno eksplicitnog sadržaja, s ciljem kompromitacije, a većinom je u pozadini ucjena, kojom traže određenu sumu novca ili će taj video proširiti internetom. Mi se odavno pripremamo za ovaj udar – ističe Petrović.

Kompromitacija protukandidata

Istražitelji očekuju da ova vrsta kriminala u online prostoru bude prisutnija tokom iduće godine, koja je u BiH izborna godina.

– Mi smo to očekivali i na prošlim izborima, ali alati nisu bili razvijeni, ni dostupni kao sada. Nisam prorok, ali gledajući iskustva drugih država, mislim da će dio predizborne kampanje ići i u tom smjeru, gdje će se vršiti kompromitacija protukandidata. Institucije trebaju biti spremne za to – upozorava Petrović.

Ohrabrujućim smatra nedavno usvajanje izmjena Krivičnog zakona FBiH, ali policiju u svakom slučaju očekuje mnogo više posla.

Facebook komentari