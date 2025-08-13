‘Nikakav referendum ne može poništiti odluku Suda’

„Postoje različita mišljenja da li Milorad Dodik može ostati predsjednik SNSD-a s obzirom na zaštitne mjere koje je izrekao Sud BiH, kojima se zabranjuje političko djelovanje. Po mom tumačenju, predsjednik parlamentarne stranke koja ima poslanike na svim nivoima vlasti – politički djeluje, jer političke stranke se i osnivaju kako bi politički djelovale“, objašnjava Šehić.

Priznao institucije BiH

Šehić podsjeća da je Dodik priznao institucije Bosne i Hercegovine, uključujući SIPA-u, OSA-u, Tužilaštvo, Sud i Ustavni sud. „Odlukama Narodne skupštine RS bio je zabranjen rad ovim institucijama na prostoru RS, ali Dodik je svojim potezima pokazao da priznaje te institucije“, navodi Šehić.

Mandat prestaje po zakonu

Ekspert pojašnjava da Izborni zakon jasno definira situacije u kojima izabranim ili imenovanim zvaničnicima prestaje mandat: „Svim izabranim i imenovanim zvaničnicima mandat prestaje ukoliko budu osuđeni na kaznu zatvora dužu od šest mjeseci.“

Šehić ističe da će Dodik vjerovatno uložiti žalbu Europskom sudu za ljudska prava, ali je politički epilog neizvjestan: „Govoriti o političkoj budućnosti je jako teško. Situacija u BiH je trenutno nepredvidiva. Vidimo da Milorad Dodik ipak poštuje sve odluke Suda i da se polako počinje izlaziti iz političke krize. Želim vjerovati da će razum prevladati.“

Referendum koji ne mijenja presudu

Osvrnuo se i na najave iz SNSD-a o mogućem referendumu, naglašavajući da takav potez ne može poništiti presudu:

„Članstvo SNSD-a će također odlučivati, govori se i o nekom referendumu. Milorad Dodik je izabran za predsjednika RS na Općim izborima 2022. Njegov mandat je prestao nakon presude, a i da nije bilo toga, mandat prestaje 2026. godine. Ne može se nijednim referendumom suspendovati odluka Suda koja je pravosnažna.“

Presuda formalno ne zabranjuje Dodiku da bude predsjednik stranke, ali njen sadržaj dovodi u pitanje njegovu ulogu. „U presudi jasno ne piše da ne može biti predsjednik stranke, piše samo da ne može politički djelovati. Međutim, prema mom mišljenju, svaki član stranke politički djeluje, pogotovo njen predsjednik“, kaže Šehić.

Šehić dodaje da potpisivanje izbornih lista ne mora nužno raditi predsjednik stranke, ali odluka suda postavlja ozbiljna ograničenja na Dodikovo političko djelovanje.

