Meteorolozi objavili vremensku prognozu do kraja mjeseca: Evo kad stižu pljuskovi i pad temperature

Objavljeno prije 6 sati

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas, 14. augusta objavljena je srednjoročna prognoza, za period od naredne dvije sedmice, do 29. augusta.

U naredna dva dana nastavlja se preovladavajuće sunčano vrijeme sa nadprosječnm temperaturama zraka, koje će ipak biti malo niže u odnosu na predhodni period. Iako toplotni val popušta temperature tokom noći i u jutarnjim satima na jugu Bosne i Hercegovine će biti i dalje visoke. U nedjelju izgledno je nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Izraženije nestabilnosti očekuju se u centralnim područjima. Tokom većeg dijela sljedeće sedmice pretežno stabilno i toplo.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 14°C i 20°C u Bosni do 25°C u Hercegovini. Najviše dnevne temperature uglavnom između 28°C i 33°C, na jugu zemlje do 36°C.

Pred kraj mjeseca u našoj zemlji neće biti posve stabilno. Prognozira se kiša i pljuskovi. Temperature zraka oko višegodišnjeg prosjeka.

Jutarnje temperature variraće između 12°C i 17°C u Bosni do 22°C na jugu Hercegovine. Maksimalne temperature između 29°C i 34°C u Bosni do 36°C u Hercegovini, prenosi Radiosarajevo.


