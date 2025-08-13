Bivši kolega ukazao na sraman odnos prema uspomeni na Mladena Marića, Hadžiomerović: Šokiran sam kako je dvojac Šabić-Jukić prepustio njegov grob zubu vremena!

Zvonko Marić, bivši novinar Federalne TV, ogorčen je odnosom kolega prema uspomeni na Mladena Marića, koji je preminuo prije šest godina, a tim povodom oglasio se na Facebooku nakon čega je uslijedila i rekacija direktora FTV-a Bakira Hadžiomerovića.

Marićev status prenosimo u cjelosti:

– “Rodjače”, prijatelju, kolega…iako nećeš oprostiti što smo licemjerne hulje, nedostojne što smo te imali, družili se i dijelili radni prostor s tobom, ne mogu a da javno to ne priznam, ne tražeći bilo kakav alibi za sebe…. Odletio si prije 6 godina, na bijelom oblaku – u vječnost, a da nisi spoznao koliko smo lažan i pokvaren svijet. Već tri godine me progoni tuga golema, zbog činjenice da mjesto na kojem počivaš nestaje bez traga, jer se pretvara u ledinu koja ništa ne znači. Je li to sramota i beščašće, rukovodstva Televizije u kojoj si radio, nas, tvojih kolega, prijatelja…??? Još tada sam bio preneražen bolnim saznanjem da sam uz ogromne napore našao prednje obilježje – nišan, zemljom i travom napola pokriven, zbog vremenskih (ne)prilika. Potresen zatečenim, nazvao sam bivšeg kolegu Željka Ticu, koji je obnašao funkciju urednika IP FTV-a i zamolio ga da sa zvaničnog mjesta, iz pristojnosti, dostojanstva i poštovanja prema kolegi i drugu, pokrene akciju da se prikupe sredstva od nas bivših kolega pokojnog Mladena, za izgradnju pristojnog nadgrobnog spomenika… Tica mi je tada rekao, “kontaktiraću ove iz Sindikata, oni se kao nešto brinu za zaposlenike, pa neka to dokažu”.

Odgovor tipičan za rukovodioca, ali od toga naravno ništa nije bilo….Tica sada obnaša još neku višu dužnost, a obilježje (zadnjeg nišana više nema), čovjeka koji je dao nemjerljiv doprinos našoj Televiziji, u ratu i poslije njega, nestaju, kao da Mladen nije ni postojao… Gdje su nestali dostojanstvo i čast, TV poslenika koji bijasmo zajedno kada je najteže bilo???? Licemjerstvo samo osta… Pitaju li se oni koji su licemjerno slavili i tapšali Mladenovom hrabrom novinarskom umijeću i profesionalnom radu, kakva je sudbina onoga ko je obilježio jedno vrijeme, u kojem su s nestrpljenjem čekali svaku narednu emisiju “Paralele”???

Ovo je sramna i otužna priča o svima nama i našem besčašću u kojem smo zarobljeni…. i zamislite, ugodno nam je!!!

Počivaj u miru Božijem, Mara. Ti si ipak, predodređen za nezaborav.

Hvala radnicima Pokopa u Vlakovu, što su na moju inicijativu i meni nepoznate osobe nekoliko puta pričvršćivali ostatak od nadgrobnog obilježja, pomoću kojeg se uz dosta strpljenja može pronaći počivalište posebnog, u svakom smislu… – stoji u objavi.

Hadžiomerović: Popravit ćemo ovo, on je to zaslužio svojim radom

Nakon ove objave, oglasio se i direktor FTV-a Bakir Hadžiomerović koji je za Raport rekao da je šokiran nakon što je vidio objavu Zvonka Marića.

– Šokiran sam nakon objave Zvonka Marića i apsolutno ne mogu da vjerujem da je bivše rukovodstvo Javnog servisa FBiH, a tu prvenstveno mislim na Džemala Šabića i Zvonimira Jukića, da nije vodilo računa o tome u kakvom je stanju posljednje počivalište Mladena Marića koji je bio moj prijatelj. Zajedno smo krenuli u projekte Paralele i 60 minuta, obišli pola svijeta… I ne mogu da vjerujem da je taj dvojac ovako prepustio zubu vremena njegovo posljednje počivalište – rekao je Hadžiomerović za Raport.

On ističe da će se potruditi da se posljednje počivalište Mladena Marića adekvatno obilježi i uredi.

– On je to zaslužio svojim novinarskim radom na FTV – istakao je Hadžiomerović.

Osvrnuo se i na dio objave Zvonka Marića u kojem proziva glavnog urednika Željka Ticu.

– Vidim da se u tom postu spominje Željko Tica, koji ni na koji način nije mogao utjecati na finansije. On se uopće ne može baviti pitanjem finansija Javnog servisa, za to je zadužen menadžment – zaključio je Hadžiomerović.

