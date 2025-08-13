FUP: Sanin Musa nije priveden, okupljanje nije odobreno pa je s njim obavljen razgovor

Ističu da je obavljen razgovor s Musom koji je prethodnih dana najavljivao odlazak u Široki Brijeg sa još 1.000 osoba kako bi obavili vjersku molitvu, a u znak protesta jer je u prethodnom periodu jednoj ženi u tom gradu zabranjeno obavljanje molitve na javnom mjestu.

“Imajući u vidu da je nadležna PU Široki Brijeg MUP-a ZHK dostavila pismenu obavijest Federalnoj upravi policije da je istima zabranjeno okupljanje, Federalna uprava policije je navedeno lice pozvala na informativni razgovor kako bi ga upoznali s navedenom odlukom, odnosno da isti odustane od namjere odlaska u Široki Brijeg”, navode u saopćenju.

Objašnjavaju da Musa nije priveden, nego je u skladu sa odredbama člana 15. Zakona o policijskim službenicima FBiH pozvan na obavljanje razgovora o navedenom događaju.

Iako je najavljivao dolazak 1.000 osoba, na mjestu okupljanja u Jablanici pojavilo se šest njegovih pristalica, prenosi KLix.

