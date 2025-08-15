Trampova administracija kritikovala Dodika: Eskalirajući napadi predsjednika RS potkopali ustavni poredak BiH

Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (SAD) objavilo je Izvještaj o stanju ljudskih prava za 2024. godinu u kojem navodi da su napadi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika potkopali ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

U izvještaju koji se odnosi na 2024. godinu stoji da su vlasti u Republici Srpskoj sa većinskim srpskim stanovništvom, poduzimale kontinuirane akcije koje su značajno ugrozile nacionalne institucije, povećale međuetničke napetosti i ograničile slobodu izražavanja, piše BIRN BiH.

– Eskalirajući verbalni i pravni napadi predsjednika RS Milorada Dodika potkopali su ustavni poredak zemlje, a podijeljena i provokativna retorika čelnika RS doprinijela je povećanju političkih i etničkih napetosti širom zemlje – stoji u izvještaju objavljenom 12. avgusta.

Godišnji izvještaji o stanju ljudskih prava, koji SAD objavljuju, pokrivaju status međunarodno priznatih ljudskih prava i prava radnika u gotovo 200 zemalja širom svijeta.

Ograničenja slobode izražavanja

Prema ocjeni Ministarstva vanjskih poslova SAD-a, značajni problemi sa ljudskim pravima u BiH uključivali su ozbiljna ograničenja slobode izražavanja i medijskih sloboda, uključujući nasilje i prijetnje nasiljem nad novinarima, te značajnu prisutnost najgorih oblika dječjeg rada.

Izvještaj u dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu navodi i da Vlada nije poduzela uvjerljive korake za identifikovanje i kažnjavanje dužnosnika koji su počinili zloupotrebe ljudskih prava.

Milorad Dodik, predsjednik RS kojem je taj mandat oduzet na osnovu presude kojom mu je na šest godina zabranjeno obavljanje političkih funkcija zbog neizvršavanje odluka visokog predstavnika, pohvalio jena društvenoj mreži X 12. avgusta intervju koji je američki lobista Rod Blagojević (Blagojevich) dao američkoj televiziji NewsMax.

Preispitivanje Bajdenovih odluka

Blagojević je u njemu izjavio da je potrebno preispitati odluke bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena (Joea Bidena). On je naveo da je među njima i odluka o američkim sankcijama protiv Dodika.

Ugovor između Blagojevićeve firme i Vlade Republike Srpske potpisan je u martu 2025 i u njemu se navodi da će on lobirati u SAD-u za honorar čiji iznos nije otkriven.

Ovo je samo jedan u nizu lobističkih ugovora koje su vlasti RS potpisale sa američkim firmama u nastojanju da poprave svoj imidž kod nove administracije u SAD.

