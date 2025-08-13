BiH

Helez: “Odobrio sam korištenje helikoptera Oružanih snaga za gašenje požara u Crnoj Gori”

Objavljeno prije 23 minute

Nažalost, pripadnik Vojske Crne Gore je poginuo u borbi s vatrenom stihijom, kazao je

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, oglasio se na svom Facebook profilu prilikom čega je saopćio da je odobrio angažman helikoptera Oružanih snaga BiH na gašenju požara u Crnoj Gori.

Također, izjavio je saučešće porodici vojnika koji je jučer stradao prilikom prevrtanja cisterne s vodom.

– U skladu sa zakonima i propisima države Bosne i Hercegovine odobrio sam angažman helikoptera Oružanih snaga BiH na gašenju požara u prijateljskoj državi, Crnoj Gori.

Požari u Crnoj Gori haraju danima. Nažalost, pripadnik Vojske Crne Gore je poginuo u borbi s vatrenom stihijom, povrijeđeno je više vatrogasaca i pričinjena je značajna materijalna šteta građanima i zajednicama – piše u objavi.

– Porodici i prijateljima mladog vojnika koji je nesebično i hrabro stao na prvu liniju odbrane života i imovine svojih sugrađana, upućujem najiskrenije saučešće.

Nadam se da će angažman helikoptera Oružanih snaga BiH pomoći da se sačuvaju životi i imovina građa Crne Gore te požar stavi pod kontrolu – poručio je Helez.


