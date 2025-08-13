Ekološka katastrofa u Krajini: Una zagađena duž cijelog toka, uginule ribe, kolektori pod sumnjom

Aktivisti širom Bosne i Hercegovine alarmiraju da je rijeka Una zagađena duž svog toka, od Bihaća do Bosanske Otoke.

Snimci koje dijele prikazuju izuzetno uznemirujuće stanje.

Preporuka je da se izbjegava kupanje i korištenje vode za zalijevanje bašte.

Admir Bajrić, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Bosanska Krupa i predsjednik Udruženja sportskih ribolovaca Krušnica Bosanska Krupa, upozorio je da je zagađenje rijeke Une prisutno kroz cijeli Unsko-sanski kanton. Ističe da su se jutros oglasili i predstavnici Bosanskog Novog, koji navode da je zagađenje stiglo i do njihovog područja.

Prema njegovim riječima, uzorci vode su danas trebali biti dostavljeni Zavodu za javno zdravstvo USK, ali su odbijeni zbog “male količine”. Ponudili su svoje boce za prikupljanje uzoraka, koje će ujutro predati nadležnima. Sumnja se da je uzrok zagađenja u kolektorima.

Bajrić naglašava da je situacija pogoršana u odnosu na juče— voda je poprimila žutilo, a primijećene su i uginule ribe. Ribočuvarske službe ističu da nikada ranije nije bilo ovakvog stanja, te upozoravaju da reakcija nadležnih, uprkos apelima, izostaje. Iz Eko akcije preporučuju izbjegavanje kupanja i korištenja vode iz Une za zalijevanje bašti.

Bojan Lukač, zamjenik načelnika Opštine Bosanski Novi, potvrdio je da je promjena kvaliteta vode došla iz gornjeg toka, sa područja Unsko-sanskog kantona.

Komunikacija sa nadležnima u Bihaću i Bosanskoj Krupi bila je otežana zbog godišnjih odmora, ali je kasnije uspostavljen kontakt s direktorom Nacionalnog parka Una, Alenom Zulićem.

On je uvjerio da će svi nadležni raditi na utvrđivanju uzroka i preduzimanju mjera u skladu sa zakonima o zaštiti prirode i voda.

– Preduzeće Vodovod i kanalizacija je u kontaktu s Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske, te će njihovi predstavnici danas doći u Novi Grad kako bi prikupili uzorke za analizu vode. Ukoliko dođe do promjene bilo kojih parametara javnost će biti obaviještena. Preporuka svim građanima zasad je da danas prokuvavaju vodu za piće kao i da, a ovo se naročito odnosi na mnogobrojne turiste, preventivno izbjegavaju kupanje na rijeci Uni – rekao je Lukač za RTRS

