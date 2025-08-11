Bingo se širi: Domaći gigant preuzeo poznatu robnu kuću

Kompanija iz sastava Bingo grupacije bila je najbolji ponuđač s cijenom od nešto ispod milion KM

Kompanija Tuzla-remont Tuzla kupila je Robnu kuću Elma u Tuzli sa pripadajućim dvorištem, piše BiznisInfo.ba.

Cijela nekretnina plaćena je 921.848 KM.

Prodaja je obavljena nakon provedene procedure javnog nadmetanja spomenute nekretnine, a Tuzla-remont je dao najbolju ponudu. Inače, kompanija Tuzla-remont je u vlasništvu grupacije Bingo.

Robna kuća Elma koja se nalazi na adresi Trg Stara tržnica, Grad Tuzla, u užem dijelu centra Grada Tuzle. Riječ je o kući i zgradi površine 545 metara kvadratnih, te neuplanjenom objektu – dvorištu površine 145 kvadrata.

Navedene nekretnine su bile u vlasništvu firmi “Domaćinstvo d.o.o. Tuzla” i “Industrija mesa TIM d.o.o. Tuzla”, obje u stečaju.

