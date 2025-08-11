Milatović: Duboko poštujem istrajnost porodica sa Kruševog ždrijela, podrška hitnom usvajanju Markovog i Mašanovog zakona

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović oglasio se na platformi “X” uoči treće godišnjice masovnog ubistva u cetinjskom naselju Medovina, kada je ugašeno deset života, među njima i životi dvoje djece, i poručio da dijeli s porodicama nastradalih bol i tugu.

– Nažalost, ta tragedija nije bila posljednja, početkom ove godine još jedno masovno ubistvo odnijelo je trinaest života, a među njima su ponovo bili dvoje djece.

Duboko poštujem istrajnost porodica žrtava koje svakoga dana, na Kruševom ždrijelu, mirno protestuju i traže ono što im država duguje: odgovornost, pravdu i na kraju sigurnost za sve nas. Njihova borba je obaveza za sve nas da se ovakve stvari ne smiju nikada više ponoviti.

Zato država mora uvijek biti uz svoje građane, a ne naspram njih. Zato sam protiv prijedloga zakona o zabrani okupljanja, jer je udarao na temeljna ljudska prava. Pravo na miran protest i slobodno izražavanje nije privilegija, to je temelj svakog demokratskog društva, zagarantovan Ustavom Crne Gore – naveo je Milatović.

Poručio je da daje punu podršku za hitno usvajanje Markovog i Mašanovog zakona.

– Zakon koji je nastao iz bola, ali nosi jasnu poruku: da država mora da reaguje na vrijeme, da nasilnici ne smiju slobodno nositi oružje, da zdravstveni sistemi moraju prijavljivati rizike.

Ovaj zakon je zavjet da njihovi životi nisu izgubljeni uzalud. To je obaveza svih nas da iz tragedije izvučemo pouku i izgradimo sistem koji štiti svako dijete, svaku porodicu, svakog čovjeka u Crnoj Gori – naveo je Milatović.

