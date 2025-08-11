Tešanjski biznismen krenuo u preuzimanje poznate hercegovačke kompanije

Tešanjska firma Farex objavila je ponudu za preuzimanje poznate firme Hercegovina auto koja se bavi prodajom automobila marke Škoda.

Kako piše BiznisInfo.ba, kompanija Hercegovina auto je prošle godine imala ukupne prihode od preko 15 miliona KM i dobit od preko pola miliona maraka.

Manjinski vlasnik

Farex je trenutno manjinski vlasnik sa 49,8 posto udjela, a ponuda se odnosi na preostalih nešto više od polovine dionica. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 22 KM, što predstavlja 176 posto od nominalne vrijednosti dionice.

Prema izračunu BiznisInfo.ba, ako bi svi dioničari prihvatili ponudu, Farex bi morao platiti oko 7,27 miliona KM dionice na koje se ponuda odnosni kako bi postao stopostotni vlasnik kompanije Hercegovina auto.

Veleprodajni lanac

Kompanija Farex d.o.o. Tešanj prošle godine je imala prihode od oko 70 miliona maraka. Vlasnik Farexa je poznati poduzetnik Fahrudin Kadušić.

Farex d.o.o. je veleprodajni lanac s nekoliko moderno organiziranih prodajnih mjesta prilagođenih potrebama nabave i kupovine profesionalnih kupaca, najvećim dijelom trgovina i ugostiteljskih objekata, koji u Farexu obavljaju opskrbljivanje za potrebe vlastitog poslovanja, stoji u opisu kompanije.

