Gračanica dobila prvu kompaniju sa prihodima od 100+ miliona KM: Evo koja je to firma

U Gračanici posluje veliki broj uspješnih i poznatih kompanija, a BiznisInfo.ba donosi pregled najvećih, prema ukupnim prihodima u 2024. godini.

Sudeći prema objavljenim podacima, najveća firma u Gračanici je Motorex, ujedno prva i jedina čiji su prihodi prošle godine premašili iznos od sto miliona KM. Ova kompanija se bavi prodajom autodijelova. Godinu ranije prihodi firme su bili 86,7 miliona KM.

Motorex je i najprofitabilnija kompanija u Gračanici sa dobiti od 23,1 milion KM u prošloj godini. Ovo je jedina kompanija s profitom od preko deset miliona maraka. Također upošljava najviše radnika – 530. Druga po veličini je firma Zeka-comerc koja ima mrežu baucentara širom BiH i koja također zapošljava preko 500 radnika.

Slijedi firma Trgovir koja je lider u proizvodnji armatura, mreža, hidroizolacijskih materijala i ekološkog peleta. Na četvrtom mjestu je kompanija Berry Superfos Balkan, članica velike svjetske grupacije i jedna je od vodećih firmi u regiji za proizvodnju plastične ambalaže.



Tu je još jedna poznata kompanija – Širbegović inženjering, za proizvodnju betonskih konstrukcija i gradnju objekata.

Među najuspješnijima je i firma Edo Slad koja je među vodećim proizvođačima u Bosni i Hercegovini u kategoriji torti, kolača i tradicionalnih bh. poslastica.

Na sedmom mjestu je firma Nasko, multisektorska kompanija sa poslovima u trgovini, ugostiteljstvu (restoran i bazeni), transportu, a posjeduje i benzinske pumpe, stanicu za tehnički pregled vozila…

Firma Suman poznata je po proizvodnji i prodaji tendi i suncobrana, dok je firma Roading registrovana za građevinarstvo, proizvodnju i usluge. Listu deset najvećih kompanija u Gračanici zatvara preduzeće za preradu plastike – Variplast.

U grafici pogledajte cijelu listu 20 najvećih kompanija u Gračanici prema ukupnim prihodima u prošloj godini.

