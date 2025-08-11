Vukanović: Dodik će lakše pustiti dušu nego vlast, odgađa sjednicu NSRS-a da ne bi otišao u zatvor

Dodik je jučer gostovao u jutarnjem programu RTRS-a nakon čega su uslijedile brojne reakcije zbog spornih stavova koje je iznio, ali i uvreda kako na račun Bošnjaka pa sve do britanskog državnog sekretara.

Osim toga, Dodik je također bio i poprilično samouvjeren u podršku NSRS-a i uvjeren da će ona odbaciti presudu i odluku Centralne izborne komisije (CIK) koja mu je prošle sedmice oduzela mandat predsjednika RS-a. Vukanović smatra da je Dodik jučer “natašte imao izljev mržnje i frustracija”.

“Prosto je nevjerovatan jezik mržnje koji on uporno koristi. Meni je nekako drago i imponuje mi što me spominjao u najmanje tri-četiri navrata tokom cijele emisije, pokazujući da smo mi (opozicija) za njega nerješiva enigma jer se ne uklapamo ni u kakav način i mehanizme na koje on pokušava privoljeti ljude na saradnju. Ne može nas ucijeniti, ne može nas zastrašiti, ne može nas kupiti. Mi razbijamo njegov plan o navodnom srpskom jedinstvu. Milorad Dodik želi da ima podršku svih u Republici Srpskoj. Vjerovatno želi izaći pred međunarodnu zajednicu i stranke iz Federacije BiH i poručiti ‘Vidite, ja sam nezaobilazan, svi su uz mene, jednostavno ne možete me zaobići’. Mi, pri čemu mislim na veći dio opozicije, u tu njegovu zamku, osim Draška Stanivukovića naravno, ne upadamo. Ono što treba reći jeste da Milorad Dodik čeka i prolongira početak te sjednice zbog toga što on treba da otkupi ovu kaznu”, tvrdi Vukanović.

“Dodik će izaći na prijevremene izbore”

Zatim je konstatovao da je Dodik svojim potezima ponovo legalizovao Sud BiH za kojeg je u više navrata tvrdio da ga ne priznaje kao i ostale bh. institucije.

“Međutim, on se boji da ako bude nova sjednica, ako bude išao s novim radikalnim nekim tačkama dnevnog reda, odlukama, referendumima, da bi mogao sud da odustane od otkupa, pa da on ne ide u zatvor, da ne plati kaznu, i on ne želi da rizikuje. Želi da njegovi advokati dobiju pozitivan odgovor Suda BiH, da on plati to što treba da ne ide u zatvor, i onda kad bude na sigurnom, kako on misli, očekujući da će nova djela za koja se sumnjiči — napad na ustavni poredak — da se razvlače deset godina kao što se razvlači ‘Vila’ i onda tek nakon otkupa bi išao na skupštinu i donosio nove radikalne odluke”, mišljenja je Vukanović.

Ukazao je i na oprečne Dodikove stavove.

“Zamislite vi, plaćate presudu, žalite se Ustavnom sudu BiH, učestvujete u sudskom postupku, dajete izjavu u tužilaštvu i sudu u nekom drugom postupku, pozdravljate ih sa ‘časni sude’, ustajete, sjedate kako kažu, a onda kad je presuda negativna kažete: ‘Ja to ne priznajem’. Pa dakle, ja sam dosad imao više od 50 sudskih sporova, izgubio sam ogroman novac – više od 110.000 KM i nisam mogao reći kad izgubim neku presudu, ma koliko ona bila nepravedna, koliko je to što sam govorio istina u vezi sa firmom Prointer i mnoge druge stvari, već sam morao da platim svaku kaznu”, naveo je Vukanović te dodao:

“Koliko god Milorad Dodik smatrao presudu nepravednom, on ne može da kaže lakonski: ‘Ja tu presudu ne priznajem’, ili da Narodna skupština donese neku odluku kojom se ta presuda ne priznaje. Dakle, to što on zamišlja nema, vjerujte mi, ni u Somaliji, ni u Čadu, niti bilo gdje u svijetu, ali očito on ni po koju cijenu ne želi — i lakše će, što stalno govorim, ispustiti dušu nego vlast — i on će se grčevito boriti do zadnjeg. Bit će zanimljiva sigurno ta Narodna skupština, mi je sa nestrpljenjem čekamo, znajući da će oni posebnu oštricu, kao i svaki put na posebnim sjednicama, imati prema meni. On i Stevandić vjerovatno će pokušati da nas vrijeđaju, neprestano tražeći neku reakciju da nas izbace sa sjednice, no bićemo strpljivi i biće zanimljivo javnosti šta ćemo to Dodiku reći u lice na toj posebnoj sjednici”.

Iako se Dodik protivi održavanju prijevremenih izbora u Republici Srpskoj, a koji moraju biti raspisani u roku od 90 dana nakon što Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdi odluku CIK-a, Vukanović poručuje da se oni moraju održati.

“Moraju biti prijevremeni izbori i ne postoji nikakva sila ni prijetnja, kojom Milorad Dodik može spriječiti održavanje prijevremenih izbora na koje ćemo mi svakako izaći. Zašto? Zato što smatramo da smo i dosad izlazili 30 godina na izbore po odlukama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine od Dejtona do danas, i Milorad Dodik, vidjet ćete, koliko god on pričao da ne priznaje, i njegov partner Draško Stanivuković, na kraju će ipak ovjeriti prijavu i izaći na izbore, kao što je izašao i prije tri godine kad je rekao da su to nelegalni izbori, raspisao ih je Schmidt, mi to ne priznajemo, a onda su podvili rep, uplatili depozit i ispunili formulare CIK-a. Tako da Dodiku ne treba ništa vjerovati. Ja sam uvjeren da će nakon te vike, galame, prijetnji, izaći na izbore. On troši ogroman javni novac”, istakao je Vukanović.

Nesuglasice u SNSD-u

Vukanović je nedavno na svom blogu najavio da će se Dodik zajedno sa Željkom Cvijanović sa američkim izaslanikom Richardom Grenellom sastati u Crnoj Gori. To isto je potvrdio i Dodik u jučerašnjem gostovanju na RTRS-u.

“Jer smo dobro obaviješteni o svim njegovim planovima, i to od njegovih bliskih ljudi i saradnika koji više ne mogu da ga trpe. Morate shvatiti da je ogromno nezadovoljstvo unutar redova SNSD-a. Oni svi vide, pa čak i njegovi najbliži saradnici, da ih ovakvom politikom on vodi u propast, ali naravno niko ne smije da mu se suprotstavi. Međutim, od tih ljudi koji su nezadovoljni cure informacije do nas, pa tako znamo svaki njegov korak unaprijed. Upoznati smo i s oštrim sukobom između njega i Željke Cvijanović, a u vezi s njegovim planom da ga naslijedi Igor Dodik na mjestu predsjednika stranke, čemu se suprotstavlja Željka Cvijanović, smatrajući da ona, kao njegova prva saradnica treba zauzeti to mjesto. Taj sukob umnogome podsjeća na početak sukoba između Jadranke Kosor i bivšeg hrvatskog premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera”, smatra Vukanović.

Poručio je da predstoji vruće ljeto s mnogo priče, galame i poniženja NSRS-a te donošenja nekih novih odluka.

“Nemojte zaboraviti da smo mi u februaru donijeli odluku da Narodna skupština vrati graničnu policiju Republike Srpske, carine, da se ide na nekakav izvorni Dejton. Ne mogu više ni popamtiti kao poslanik kakve sve odluke nije donosila Narodna skupština koje su ostale mrtvo slovo na papiru, a služile su samo tome da Milorad Dodik uđe u neku novu vrstu pregovora sa međunarodnom zajednicom, koji kaže da će odustati od ovih radikalnih odluka, a vi mu napravite ustupak da još ostane na vlasti i da pljačkamo ovaj narod”, dodao je lider “Liste za pravdu i red”.

“Treba nam period mirnog života”

Dodik je u jučerašnjem gostovanju na RTRS-u spomenuo da bi američki predsjednik Donald Trump i lider Rusije Vladimir Putin mogli razgovarati o situaciju u RS-u na njihovom narednom susretu. Vukanović smatra da je Dodik izgubio kompas i realnost.

“On je zamislio da je neki lider neke zemlje koja je nuklearna sila, ima budžet od 500 milijardi, da mi imamo 10 miliona stanovnika i da je on neki važan svjetski faktor i da se svijet oko njega vrti i da se sad raspravlja o svjetskim okvirima. Republika Srpska i Bosna i Hercegovina dolaze u Ujedinjene nacije kad se razgovara o krizama, i to nikako nije dobro. Nama treba jedan period nekog mirnog, normalnog života, bez tenzija, bez ovih užasnih stvari koje radi Milorad Dodik. Prije svega, on uvijek ima partnere kojima to odgovara. Vidjeli ste jučer kako on koristi ponovo tu islamofobiju, jezik mržnje prema muslimanima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom svijeta — kako su Francuska i Engleska muslimanske zemlje — vrijeđa Palestince, podržava Jevreje”, naglasio je pa dodao:

“Jednostavno, zamislite taj stepen drskosti da kaže da u NDH nije bilo Hrvata, nego su tu bili Bošnjaci muslimani koji su činili zločine. Koliko se dodvorava Zagrebu i koliko vrijeđa Srbe relativizujući ulogu Ante Pavelića, hrvatskih ustaša. Takvo poniženje Srbi odavno nisu doživjeli, još od nekog ko se tobože predstavlja kao predstavnik svog naroda, ali on sa takvim jezikom mržnje i takvim uvredama želi da isprovocira Bošnjake, da ih ponovo pokuša izdići na neki novi stepen. On bi priželjkivao kada bi se dogodio neki incident, ne daj Bože bilo šta. On jednostavno na takvim stvarima opstaje i morate shvatiti, ovo što se dešavalo u Beranama, ono što se dešavalo u Novom Pazaru, također nije slučajno. Ima isti cilj — da se produkovanjem nekih događaja skrene pažnja sa masovnih protesta u Srbiji ili sa ove krize koja je u Republici Srpskoj”.

Zbog svega navedenog, kako je istakao, opozicija u RS-u je veliki protivnik te politike.

“I zbog toga Milorad Dodik uporno govori kako sam ja protagonist muslimana, Bošnjaka, bošnjačke politike, jer mu ne odgovara ono za što se mi borimo — to je poštovanje Dejtona, da se smire odnosi i tenzije koje on uporno izaziva među Srbima i Bošnjacima. On misli da će ovaj naš koncept pobijediti i da će on i njegova retrogradna politika, rasistička, koja nikako ne odgovara Srbima, izgubiti. O tome stalno govorim. Ta vrsta politike koju zastupaju Šešelj, Bokan i Dodik nanijela je mnogo zla Srbima i srpskom narodu. Tamo gdje su Dodik, Šešelj, Bokan i Vučić branili Srbe, tu Srba više nema, i ja se nadam da ćemo mi kao narod doći pameti i napokon napraviti otklon od tih retrogradnih struktura koje nam namjerno prave štetu, a iza njegovog lažnog patriotizma kriju se milijarde”, dodao je Vukanović.

Na kraju se prisjetio jedne rečenice koju je Dodik izjavio.

“Još jedna zanimljiva rečenica koju je rekao jeste da će tužiti BiH za milijardu pa će vratiti narodu milijardu maraka. Možete zamisliti njegov način razmišljanja. Vjerovatno je on podsvjesno svjestan šta je uradio narodu, koliko je para iznio, i te cifre kojima se gađa možda su njegovo podsvjesno ‘pilatovsko’ pranje ruku i savjesti koja ga, ako je ima, ponekad pogađa”, zaključio je Vukanović.

