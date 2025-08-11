Dženan Memić danas bi napunio 31 godinu: Sestra Arijana objavila emotivnu poruku

– Dok dišem, pričat ću o tebi. Dok imam snage, borit ću se za tvoju pravdu. I jednog dana – Vidimo se. Onako kako si rekao. S osmijehom. Volim te više od svega, Dženo moj – napisala je.
Podsjećamo, Dženan je preminuo 15. februara 2016. godine, kada je imao samo 21 godinu. prenosi Avaz.
