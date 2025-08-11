BiH

Dženan Memić danas bi napunio 31 godinu: Sestra Arijana objavila emotivnu poruku

Objavljeno prije 47 minuta

Da je živ danas bi Dženan Memić zajedno sa svojom porodicom i prijateljima proslavio svoj 31. rođendan. U sjećanje, Arijana Memić, njegova sestra, na društvenoj mreži Facebook objavila je kratku poruku, ali punu emocija.

 Dženan Memić - N1info.com

– Dok dišem, pričat ću o tebi. Dok imam snage, borit ću se za tvoju pravdu. I jednog dana – Vidimo se. Onako kako si rekao. S osmijehom. Volim te više od svega, Dženo moj – napisala je.

Podsjećamo, Dženan je preminuo 15. februara 2016. godine, kada je imao samo 21 godinu. prenosi Avaz.


