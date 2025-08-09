Dobre vijesti za jednu grupu radnika: Raste satnica

Udruženje poslodavaca u FBiH, Grupacija poslodavaca za djelatnost metalske industrije u FBiH i Sindikat metalaca FBiH potpisali su novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH.

Ugovor su potpisali predsjednik Pregovaračkog tima Udruženja poslodavaca u FBiH/Grupacije poslodavaca za djelatnost metalske industrije u FBiH Elvedin Ćosatović i predsjednik Sindikata metalaca FBiH Almir Salihović.

Kolektivni ugovor utvrđuje prava i obaveze poslodavaca i radnika u pogledu pitanja iz radnog odnosa, plata i naknada plata, uslove rada sindikata, načina vođenja kolektivnih pregovora i rješavanja sporova, zaštite na radu te drugih pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavaca i radnika koja nisu ili nisu u cijelosti uređena Zakonom o radu i drugim propisima.

Jedna od ključnih izmjena odnosi se na povećanje najniže neto satnice – sa dosadašnjih 4,40 KM na 6,15 KM, što predstavlja značajan iskorak u zaštiti radničkih prava i unapređenju materijalnog položaja zaposlenih.

Ugovor stupa na snagu dan nakon objavljivanja u Službenim novinama FBiH, prenosi Indikator.

