Od septembra skuplja struja za većinu građana FBiH: Evo koga pogađa novo poskupljenje i koliko

Od 1. septembra 2025. godine, građane Federacije Bosne i Hercegovine očekuje novo poskupljenje električne energije. Elektroprivreda BiH najavila je uvođenje blok tarifa, čime će se cijena struje obračunavati prema mjesečnoj potrošnji domaćinstava.

Prosječno poskupljenje za domaćinstva iznosi 6,85 %, za ostalu potrošnju 3,67 %, dok će javna rasvjeta poskupjeti 5,08 %

Korisnici na području koje snabdijeva Elektroprivreda HZHB (Hercegovina i dijelovi zapadne BiH) neće osjetiti povećanje cijena – za njih će važiti postojeći cjenovnik.

Prema podacima Elektroprivrede BiH, 70 % domaćinstava troši do 350 kWh mjesečno, pa će za njih povećanje biti najmanje. Ipak, domaćinstva koja se griju na struju – zbog nedostatka sistema centralnog grijanja – spadaju u crvenu zonu i osjetit će najveći udar.

Struja će poskupjeti u svim gradovima i općinama koje snabdijeva Elektroprivreda BiH, kroz pet regionalnih elektrodistribucija:

• Elektrodistribucija Bihać (108.000 korisnika): Bihać, Cazin, Velika Kladuša, Bos. Krupa, Bos. Petrovac, Bužim, Ključ, Sanski Most

• Elektrodistribucija Tuzla (206.000 korisnika): Tuzla, Lukavac, Živinice, Gračanica, Gradačac, Srebrenik, Banovići, i dr.

• Elektrodistribucija Zenica (144.000 korisnika): Zenica, Visoko, Tešanj, Doboj, Kakanj, Vareš…

• Elektrodistribucija Sarajevo (242.000 korisnika): Novi Grad, Ilidža, Stari Grad, Centar, Vogošća, Ilijaš, Hadžići, Goražde

• Elektrodistribucija Mostar (42.000 korisnika): Mostar, Konjic, Jablanica

U RS-u je već u januaru 2025. struja poskupjela za domaćinstva od 5 % do 8,5 %, prosječno 7,9 %. Iako su se pojavile najave o mogućem dodatnom poskupljenju od čak 20 %, Vlada RS je to zasad odbila, i tvrdi da nema odobrenja za nove cijene.

