Zašto Tužilaštvo BiH istražuje novinarku iz Trebinja: Zubac-Miljanović pod istragom zbog pisma o tužiocu Pašiću

Avdo Avdić, poznati istraživački novinar, objavio je tekst u kojem navodi razloge hapšenja Miljanović-Zubac.

Sve što državni tužilac Džermin Pašić zamisli, tužiteljica Sanita Imamović provede. Tako je bilo i u slučaju hapšenja Nataše Zubac-Miljanović, trebinjske novinarke koja je posljednjih mjeseci intenzivno prozivala državnog tužioca Džermina Pašića zbog toga što je sakrio Sky prepiske Milutina Miće Danilovića, paljanskog kriminalca koji je blisko sarađivao sa škaljarskim klanom, piše Istraga.ba.

Osim toga, novinarka Zubac-Miljanović prozivala je Pašića zbog toga što nije uhapsio graničnog policajca Nemanju Nogoštića koji je povezan sa Sanijem Al Murdom, vođom Škaljarskog klana čiji saradnici imaju povlašten status upravo kod tužioca Pašića.

Glavna doušnica

Kako bi prikrio svoje stvarne namjere, tužilac Pašić je predmet protiv novinarke Zubac-Miljanović povjerio tužiteljici Saniti Imamović. A da bi obmanuli sud i dokopali se telefona novinarke koja ih kritizira, Pašić je upotrijebio oprobani recept. Prema informacijama Istrage, Sanita Imamović je prije dva dana obavijestila Sud BiH da će u četvrtak tražiti usmenu naredbu za pretrese tri službenice Granične policije BiH zbog sumnje da su njih dvije odavale službenu tajnu, odnosno da su fotografirale Sky prepiske i dalje ih distribuirale. Jedna od ovih graničnih policajki, Sanja Kriještorac, uhapšena je prilikom pokušaja prelaska granice BiH i Crne Gore jer je krenula na odmor u Grčku. Granična policajka Kriještorac bila je jedna od troje službenika ove policijske agencije koja je dužila predmet Radojice Vukovića, šefa duhanske mafije koji je uhapšen 2023. godine po naredbi Tužilaštva BiH. Novinarka Zubac-Miljanović je, pored ostalog, objavljivala prepiske Radoice Vukovića zbog čega je Sanja Kriještorac postala “meta” tužioca Pašića i Sanite Imamović, jer su stava da je upravo ona glavna doušnica novinarke Zubac-Miljanović.

“Predmet” je formiran zbog mailova koje je Nataša Zubac-Miljanović slala ambasadama zapadnih država u Sarajevu. U tim mailovima novinarka Zubac-Miljanović se žalila na sumnjive poslove zamjenika glavnog državnog tužioca Džermina Pašića, te je ambasadama dostavljala Sky skripte koje Tužilaštvo BiH “skriva”. Tako je 21. jula ove godine Ambasada SR Njemačke u Sarajevu proslijedila Graničnoj policiji BiH mailove koje je dobila od Nataše Zubac-Miljanović. U tim mailovima koje je slala novinarka Zubac-Miljanović su se nalazili dokumenti iz predmeta T20 O KTO 0259922 24. Tužilac Pašić je u tom slučaju vidio šansu za obračun za novinarkom koja ga kritizira, te je naredio Saniti Imamović da istraži ko je fotografirao dva službena dokumenta. Sumnja je pala na službenice Granične policije Aleksandru Čuljak, Andreu Mujkić i Sanju Kriještorac, piše Istraga.ba.

Usmena naredba

U prvobitnim aktima, tužiteljica Imamović uopće ne pominje Natašu Zubac-Miljanović kao novinarku i kao osumnjičenu. U dokumentima dostavljenim Sudu navodi tek inicijale NMZ, kao autora mailova u okviru kojih se nalaze službeni dokumenti. Tek u četvrtak navečer od Suda BiH zatraženo je izdavanje usmene naredbe za pretres kuće Nataše Zubac-Miljanović, ali Sud nije obaviješten da je u pitanju novinarka. Dokazuje to i akt Granične policije BiH koji je uručen kolegici Zubac-Miljanović neposredno prije pretresa.



– Na osnovu članova 51,52, i 56, stav 1 ZKP-a BiH, Slaven Ignjić, ovlašteno službeno lice Granične policije BiH, po dobivanju odobrenja od tužitelja Tužiteljstva BiH Sanite Imamović, u skladu sa članom 53 stab ZKP BiH, podnio je je usmeni zahtjev za izdavanje naredbe za pretres i privremeno oduzimanje predmeta i saopćio sadržaj naredbe sudiji za prethodni postupak Suda BiH Tatjani Kosović, te nakon što je sudija za prethodni postupak Suda BiH Tatjana Kosović izdala naredbu 7.8. 2025. godine u 18.20 sati, ovlaštena službena osoba sačinjava Naredbu za pretres osobe, stana i ostalih prostorija i pokretnih stvari i privremeno oduzimanje predmeta – navedeno je u aktu Granične policije.

Iz ovoga, dakle, jasno proizilazi da je naredba za pretres kuće novinarke Zubac-Miljanović izdata usmeno, te da nije navedeno da je u pitanju novinarka. Kako se vidi iz dokumenta, novinarka je osumnjičena za krivično djelo “odavanje tajnih podataka”.

Postupajuća tužiteljica je, kako rekosmo, Sanita Imamović, tužiteljica koja slovi za najvećeg poslušnika tužioca Džermina Pašića koji je, u najmanje tri narko predmeta postupao tako da je zaštitio glavne aktere. Jedan od tih predmeta je onaj koji se vodi protiv Sanija Al Murde, o čemu je Istraga pisala u više navrata.

Jedan od saradnika Sanija Al Murde kojeg tužilac Pašić nikada nije uhapsio je trebinjski biznismen Nenad Crnogorac. Upravo je novinarka Nataša Zubac-Miljanović često prozivala Pašića zbog Nenada Crnogorca, u čijem je stanu u Sarajevu, objavljivali smo već, uhapšen tada bjegunac od bh. pravosuđa Ognjen Orašanin, inače desna ruka Sanija Al Murde. O Nenadu Crnogorcu i njegovim vezama sa Škaljarcima pisat ćemo u subotu. Sada objavljujemo Sky prepiske koje se odnose na Nemanju Nogoštića, graničnog policajca koji je blisko sarađivao sa kriminalnom grupom Sanija Al Murde. U Sky aplikaciji pronađeni su konkretni dokazi o Nogoštićevim vezama sa Al Murdom, ali Džermin Pašić je odlučio da ga ne hapsi u okviru svoje navodne istrage protiv Al Murde. Naprotiv, Pašić je dio Sky prepiski koje se odnose na graničnog policajca Nogoštića proslijedio drugoj kolegici u Tužilaštvu BiH. Pogađate – predmet protiv Nogoštića zadužila je tužiteljica Sanita Imamović koja je naredila hapšenje novinarke Zubac-Miljanović. Za to vrijeme granični policajac Nogoštić se nalazi pod zaštitom dvojca Pašić-Imamović, piše Istraga.ba.

Transkript poruka

Pema Sky prepiskama od 6. februara 2021,. Sani Al Murda šalje dvije fotografije na kojima je vidljiv uslikan displej mobilnog aparata na kome se nalazi transkript tekstualnih poruka sa nepoznatom osobom. Kasnije će se utvrditi da je “nepoznata osoba”, zapravo, granični policajac Nemanja Nogoštić. Granični policajac, tako, obavještava članove Škaljarskog klana da su preko Graničnog prelaza Deleuša u BiH ušli: Maja Zvicer, Andrej Zvicer, Kalina Zvicer, Tamara Zvicer, Tamara Terzić, Pavle Zvicer, Ognjen Zvicer, Iva Zvicer, Petar Zvicer, Maksim Zvicer, Luka Roganović, Drago Medić, Nebojša Seferović, Vanja Zvicer, Sekula Sekulić, Živko Stevović. U pitanju su članovi porodice Radoja Zvicera, vođe Kavačkog klana.

– Nisam stigao cijelu analizu da odradim.. brzinski sam vidio interesantna su mi sljedeća lica bila – naveo je Nogoštić u porukama koje je, prvo poslao Nenadu Crnogorcu, trebinjskom biznismenu koji je jedan od najbližih saradnika Sanija Al Murde.

Zbog odavanja ovih podataka, tužiteljica Sanita Imamović nikada nije pritvorila Nogoštića. Džermin Pašić nikada nije uhapsio Nenada Crnogorca. No, zato su ekspresno počeli istraživati novinarku Natašu Zubac-Miljanović.

