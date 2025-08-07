Budite oprezni ako planirate odmor u Neumu: Na Bookingu oglašavaju objekte koji ne postoje, uzmu avans i više se ne jave

Redakcija Hercegovina.info istražila je nekoliko oglasa za takozvane luksuzne vile u Neumu koje su se posljednjih dana pojavile na Booking.com-u. Sumnje u prijevaru pokazale su se opravdanima. Na navedenim adresama ne postoje takvi smještajni objekti, niti su upisani u službeni registar iznajmljivača.

U oglasima se nude luksuzni sadržaji, bazeni i moderno uređenje, ali su fotografije preuzete s drugih lokacija, a podaci potpuno izmišljeni.

Fotografije iz Španjolske, oglas lažan

Jedan od oglasa koristi fotografije kuće koja se prodaje u mjestu La Gineta kod Albacetea u Španjolskoj. Reverse image pretragom otkriveno je da se identične fotografije koriste u španjolskom oglasu za prodaju chaleta u urbanizaciji Los Olivos. Vila koja se nudi u Neumu, dakle, ne postoji, a fotografije su ukradene

Riječ je o poznatom modelu internetske prijevare. Lažni iznajmljivači objave oglase s ukradenim fotografijama. Gosti izvrše rezervaciju putem platforme, nakon čega im “iznajmljivač” izvan službenog kanala pošalje poruku i zatraži uplatu avansa na račun ili putem aplikacija za prijenos novca. Nakon uplate, komunikacija prestaje. Kada gosti dođu na adresu, shvate da smještaj ne postoji.

Platforme poput Bookinga u tim slučajevima često ne mogu pomoći jer je uplata izvršena mimo njihova sustava, a prevareni ostaju bez smještaja i bez mogućnosti povrata novca.

Direktor Turističke zajednice općine Neum Nikola Prkačin za Hercegovina.info ističe:

– Turistička zajednica svakodnevno prati oglase na online platformama, društvenim mrežama i oglasnicima. Sve objekte koji se oglašavaju, a nisu u bazi registriranih, prijavljujemo nadležnoj inspekciji. Upozoravamo još jednom da se prije rezervacije, osobito novoobjavljenih profila, dobro provjeri objekt kako ne bi postali žrtva internetske prijevare.

Dodaje kako će TZ stupiti u kontakt sa službom za korisnike Booking.com-a, no napominje da uklanjanje lažnih oglasa može potrajati. Pozvao je građane da sve sumnjive oglase prijave anonimno na adresu info@visitneum.com – naveo je

Booking bez odgovora, oglasi i dalje aktivni

Portal Hercegovina.info uputio je službeni upit platformi Booking.com s priloženim dokazima. Do zaključenja ovog teksta odgovor nije zaprimljen, a sporni oglasi i dalje su dostupni korisnicima.

Kako prepoznati lažan oglas

Provjerite postoji li objekt na navedenoj adresi putem karata i satelitskih snimaka

Učitajte fotografije u Google pretragu slika kako biste otkrili krađu

Izbjegavajte komunikaciju izvan službene platforme

Ne uplaćujte nikakav avans izvan Booking.com-a

Budite oprezni kod oglasa bez recenzija i s neuobičajeno niskom cijenom

