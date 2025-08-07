Adna Mesihović postaje zastupnica u Skupštini KS nakon povlačenja Damira Marjanovića

Nakon što je Damir Marjanović odlučio da se povuče iz Skupštine Kantona Sarajevo, njegovo mjesto bi trebala preuzeti Adna Mesihović, trenutno suspendovana ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prenosi Crna-Hronika.

Centralna izborna komisija je potvrdila da je upravo Mesihović, koja se na listi nalazila pod imenom Adna Bešić, sljedeća s liste Za nove generacije.

CIK je zaprimio njenu izjavu o prihvatanju mandata, a nadležna služba je već započela izradu uvjerenja o njegovoj dodjeli. Očekuje se da će Mesihović prisustvovati sljedećoj sjednici Skupštine KS, planiranoj za kraj augusta ili početak septembra.

Iako je Marjanović najavio da bi njegov nasljednik trebao biti Tarik Jažić, Mesihović nije odustala od prava na mandat, što znači da će upravo ona biti imenovana kao nova zastupnica.

Podsjetimo, Mesihović je bila uhapšena 10. aprila, a nakon što je puštena iz pritvora u junu, suspendovana je s pozicije ministrice. U njenom odsustvu, Ministarstvo vodi Darja Softić-Kadenić iz Naše stranke.

S obzirom na novu funkciju, Mesihović sada mora podnijeti ostavku na ministarsku poziciju kako bi Skupština mogla formalno izvršiti njeno razrješenje.

Protiv nje je otvorena istraga Tužilaštva Kantona Sarajevo zbog sumnji na zloupotrebu položaja i nezakonita zapošljavanja u Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade. U predmetu poznatom kao “Koverta” obuhvaćeni su i Dženita Viteškić, Ibrahim Obhođaš, te ministrica rada i socijalne politike Enda Pavić Pečenković.

