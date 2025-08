Sladić: Spremite se, stiže četvrti toplotni val

S obzirom na to da će najmanje pet dana zaredom srednje dnevne temperature zraka odstupati za pet ili više stepeni, imamo ispunjen kriterij za početak četvrtog toplotnog vala ovog ljeta na području Bosne i Hercegovine, objavio je bh. meteorolog Nedim Sladić.

On je naveo da početak četvrtog toplotnog vala uslovljava jačanje snažnog termobaričkog grebena i priliv vrele zračne mase sa sjevera Afrike na područje Balkanskog poluotoka, a u prizemlju će se nalaziti polje visokog zračnog pritiska uslovljavajući stabilno vrijeme.

“Prema sadašnjim izračunima prognoznih modela, dužina trajanja ovog vala bila bi viša od 10 dana, odnosno kroz cijelu drugu dekadu mjeseca pa najmanje sve do početka treće dekade augusta. U ovom periodu, a najmanje do 17. augusta padavine nisu izgledne. Napomenimo da će u početku jutra i večeri u centralnim, zapadnim i istočnim područjima Bosne biti ugodnija, ali i tamo poslije 10.08. će svježina početi izostajati, a tople noći ponovo će biti česte u nizinama sjeverne Bosne. Od 10. do 20. augusta jutarnje temperature zraka će se kretati uglavnom od 18 do 25, na jugu do 28, a dnevne od 35 do 41 stepeni”, objavio je Sladić.

Facebook komentari