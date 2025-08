Vrijeme u BiH: Temperature iznad 30 stepeni u drugom dijelu sedmice

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25°C.

U srijedu 6.8.2025. u Bosni prije podne povećanje oblačnosti sa sjeverozapada koje lokalno može usloviti slabu kišu u centralnim, sjevernim i istočnim područjima. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima.

U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 33°C.

Dnevne temperature iznad 30 stepeni

U četvrtak 7.8.2025. u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnosti. Više oblačnosti u jutarnjim satima lokalno po centralnoj i istočnoj Bosni.

Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 34°C.

U petak 8.8.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36°C.

U subotu 9.8.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 38°C, saopćeno je iz FHMZ BiH, prenosi N1.

