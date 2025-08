Kiša se neće dugo zadržati u BiH, ova sedmica donosi rast temperatura i sunčano vrijeme

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom.

U većem dijelu zemlje padavine prije podne, a poslije podne, uglavnom, u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini.

Dnevna temperatura zraka kretat će se od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni celzija.

Utorak donosi poboljšanje vremenskih uslova te će u većem dijelu zemlje biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne se očekuje povećana niska naoblaka, uz mogućnost za lokalno slabu i kratkotrajnu kišu.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 33 stepeni celzija.

U srijedu će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano.

Poslije podne su u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi. Na jugu i jugozapadu zemlje umjerena do pojačana bura, a u ostaku zemlje sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka kretat će od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 34 stepena celzija.

U četvrtak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u istočnim područjima Bosne je moguća niska naoblaka.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena celzija.

U petak se također očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 stepeni celzija, prenosi KLix.

