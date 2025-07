Zbog visokih temperatura zraka mogući su zdravstveni rizici posebno za starije osobe i vrlo mlade osobe.

Potrebno je poduzmite mjere opreza i pratiti aktuelnu prognozu vremena i savjete ovlaštenih organa. Preporučuje se obustava aktivnosti na otvorenom.

U Bosni i Hercegovini danas će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 35 do 41 stepen, saopćeno je iz FHMZ-a.

