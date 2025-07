Dolazi nam promjena vremena

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći na krajnjem sjeverozapadu Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 26, a dnevna od 35 do 41 stupanj.

U subotu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Više padavina na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, gdje je lokalno moguća i pojava grada. U ostatku zemlje, uglavnom, povremene padavine slabog do umjerenog intenziteta. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu južni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 33, na jugu do 35 stupnjeva.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i gramljavinom. Intenzivnije padavina na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 29 stupnjeva, prenosi N1.

Facebook komentari