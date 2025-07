Ljekari u KS pišu nepotpune recepte na ceduljicama: ‘Nisu validni, a kazne su…’

Prema Članu 5. Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo, svaki recept mora sadržavati: podatke o korisniku lijeka, prezime i ime i godina rođenja (za osobu mlađu od jedne godine navesti mjesto, dan, mjesec i godinu rođenja), adresu, matični broj (JMBG), šifru bolesti (MKB), podatke o lijeku te podatke o propisivanju i izdavanju lijeka, piše Faktor.

No u Kantonu Sarajevu pacijenti često dobiju recept za lijek ispisan na običnom papiriću, ceduljici, stikeru.

Prema riječima Semira Mehovića, farmaceuta i predsjednika Osnovne sindikalne organizacije (OSO) JU Apoteke Sarajevo, to se dešava u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, jer samo oni po zakonu imaju pravo pisati recepte, pa navodi primjer Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS, gdje ljekari pacijentima izdaju recepte na običnim ceduljicama na kojima često nema pečata ustanove i ostalih podataka o pacijentu.

– Svaki recept, koji nema podatke navedene u Pravilniku, za nas apotekare je neispravan i inspekcija nas može kazniti, jer oni u apotekama ostaju tri godine. Zbog toga bih zamolio direktore javnih zdravstvenih ustanova da riješe ovaj problem i da doktorima osiguraju uniformisane recepte za Rx lijekove koji se kupuju, primjera radi – brufen 400/600 mg – ističe Mehović.

Dodaje da ljekari recepte pišu na papirićima i u domovima zdravlja i ambulantama u nedostatku uniformisanog obrasca za tu namjenu.

– Dok nije počela elektronska primjena recepata, ljekari su uvijek imali dovoljno papirnih recepata. Sada je to problem, pa recepte pišu po običnim ceduljicama koji nemaju sve potrebne podatke. To za farmaceuta nije validan recept i on može vratiti pacijenta, a da mu ne izda lijek. Često su i pacijenti odgovorni, ako mu ljekar napiše recept, a on ne ode do medicinske sestre kako bi stavila pečat ambulante. Takav recept za farmaceuta nije validan. Hoću da kažem da su odgovorni i ljekari, a ponekad i pacijenti – pojašnjava Mehović.

Recept ispisan na za to neodgovarajućem obrascu i bez potrebnih podataka za farmaceute može biti problem tokom inspekcijske kontrole rada apoteka.

Prema članu 68. Zakona o apotekarskoj djelatnosti Federacije BiH, farmaceutski inspektor novčanom kaznom u iznosu od 250 do 1.500 KM kaznit će apotekara koji izda lijek ili medicinsko sredstvo u slučaju neispravne medicinske dokumentacije (član 39. alineja dva).

– Inspekcijske kontrole postale su rigorozne i farmaceuti zaista moraju paziti kakve recepte primaju – navodi Mehović.

Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS kažu da su problemi sa receptima nastali kada je Zavod zdravstvenog osiguranja KS ukinuo pisane recepte koji su do tada važili i kada je sve prešlo na digitalni sistem.

– Lijekove koji nisu u sistemu i koji se trebaju kupiti naši ljekari su morali pisati na ceduljicama jer nismo imali nikakvu drugu mogućnost. Međutim, i tada je na papiru moralo pisati ime i prezime, godište pacijenta, naziv lijeka i tačan datum kada je propisan te njegovo doziranje. No u posljednje vrijeme, pogotovo kako je mijenjana lista lijekova u KS, ljudi su se počeli žaliti da u apotekama više ne prihvataju takve recepte zbog inspekcije. Odmah sam upoznala Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja nakon čega je za našu ustanovu napravljen obrazac recepta koji sadrži sve ono što je zakon propisao – kaže dr. Jasna Huseinbegović-Musić, direktorica Zavoda za hitnu medicijsku pomoć KS.

Prema njenim riječima, novi recept je razvijen unazad mjesec dana, čime je riješen veliki problem.

– Mi smo time riješili da pacijenti, koji u Hitnu pomoć dolaze naročito u večernjim satima, mogu odmah otići u apoteku i uzeti propisani lijek, a ne da čekaju da idućeg dana odu u dom zdravlja ili da ljekar u Hitnoj pomoći prepravi recept – istakla je Huseinbegović-Musić.

U JU Dom zdravlja KS kažu da njihovu ljekari porodične medicine rade po protokolima, među kojima je i izdavanje recepata, te da u slučajevima kada to nije tako pacijenti trebaju reagovati na način da to odmah prijave.

– Svaki dom zdravlja ima sandučić za žalbe i prigovore i ukoliko se tako nešto dogodi pacijent odmah treba to imenom i prezimenom prijaviti – kazao je Arman Šarkić, glasnogovornik Doma zdravlja KS.

