Uoči povratka Wizz Aira: Radnici Međunarodnog aerodroma Tuzla uputili pismo, nezadovoljni uslovima rada

Uoči povratka Wizz Aira na Međunarodni aerodrom Tuzla pojavilo se pismo nezadovoljnih dugogodišnjih uposlenika ovog aerodroma, koji su ukazali na uslove rada uposlenika.

Njihovo pismo prenosimo u cijelosti.

– Kao uposlenik Međunarodnog aerodroma Tuzla, osjećam potrebu da se obratim javnosti i nadležnim institucijama, povodom posljednjih najava o mogućem povratku aviokompanije Wizz Air. Iako tu vijest dočekujemo s optimizmom, smatram da je neophodno otvoriti i pitanje interne politike i stanja zaposlenih na aerodromu.

Naime, radnici koji svakodnevno obavljaju ključne poslove za nesmetano funkcionisanje aerodroma – vatrogasci, security služba, higijeničarke, operativne službe, održavanje, električari, služba prihvata i otpreme prtljaga i putnika, svi imaju identične plate u iznosu od svega 1050 do 1150 KM. S druge strane, zaposlenici Direkcije – uključujući mnoge koji nemaju direktan dodir s radom aerodroma – primaju mjesečne plate u iznosima od 2000 do 3000 KM, i to bez jasno definisanih kriterija, što dodatno pojačava osjećaj nepravde među operativnim osobljem.

Nikada nije urađena sistematizacija radnih mjesta, tako da ne postoji zvanična i transparentna struktura koja bi pošteno vrijednovala obim odgovornosti i složenost poslova koje obavljamo ( kako je moguće da vatrogasci i higjeničarke imaju istu platu). Ovakvo stanje stvara nezadovoljstvo, narušava međuljudske odnose. Kao dokaz, ovdje vam dostavljamo i zvanični registar plata zaposlenih, dostupan javnosti putem ovog linka:

Zato pozivamo ministra saobraćaja TK, gospodina Žilića, da odgovori na sljedeća pitanja: Ko određuje platnu politiku na Međunarodnom aerodromu Tuzla? Zašto nije urađena sistematizacija radnih mjesta? Na osnovu kojih kriterija se određuju koeficijenti i platni razredi? Šta će ministarstvo i uprava uraditi kako bi se valorizovao rad operativnog osoblja? Bez ljudi koji svakodnevno fizički drže aerodrom u funkciji – ne postoji ni sigurnost, ni red, ni napredak. Vrijeme je da se naš glas čuje. S poštovanjem, zabrinuti radnici Međunarodnog aerodroma Tuzla

Facebook komentari