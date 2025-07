Građani oprez, izdato narandžasto upozorenje: Temperature danas idu do 40 stepeni

U našoj zemlji danas će biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 25, a dnevna od 30 do 36, na jugu i sjeveru zemlje do 39 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 36 stepeni.

Visoke temperature mogu dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, starijim i vrlo mladim osobama.

“Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, starije i vrlo mlade osobe. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI na prekid aktivnosti na otvorenom”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Radiosarajevo.

