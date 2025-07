Radnici masovno odlaze u druge institucije, inostranstvo i privatne firme: Za 3 mjeseca broj zaposlenih u državnim institucijama manji za 400

Prema podacima iz izvještaja o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH Ministarstva finansija i trezora BiH, broj zaposlenih u državnim institucijama u prvom kvartalu ove godine manji je za 400 u odnosu na kraj decembra 2024. Porazni podaci ukazuju na intenziviranje odlaska radnika iz institucija BiH. Ovakav trend nije neočekivan, jer predstavnici sindikata već dugo upozoravaju na razlike u materijalnom statusu uposlenih u odnosu na druge nivoe vlasti. Najavljuju da će odlazak u narednom periodu biti intenziviran, što bi u konačnici moglo dovesti do urušavanja državnih institucija.

Uslovi rada

Predsjednik Upravnog odbora Sindikata Granične policije BiH Dragan Matović kaže da je odlazak u penziju jedan od razloga naglog smanjenja broja zaposlenih, jer policajci koji su počeli s radom u entitetskim MUP-ovima prije 30 godina u ovoj i narednoj godini ispunjavaju uvjete. On očekuje još masovniji odliv.

– Možda i najbitniji razlog je i loša finansijska situacija. Imate policijskog službenika s platom od približno 1.290 KM. U to je uračunato 35 posto zbog uslova rada, na to dodate prevoz, topli obrok, noćni rad, rad vikendom. To su zaista niske plate, ako imate u vidu da nas je već sada MUP RS prevazišao za nekih 1.000 KM, jer osnovna plata policijskog službenika MUP-a RS u startu je 2.200 KM. Kad bi se raspisao neki eksterni konkurs za prijem u bilo koju policijsku agenciju na kantonalnom ili entitetskom nivou, mi bismo sigurno očekivali masovan odliv kadrova iz sve tri policijske agencije na nivou Ministarstva sigurnosti BiH – kaže Matović.

Radni odnos

Dodaje da GPBiH trenutno nedostaje oko 750 uposlenih i da je to nemoguće nadomjestiti školovanjem novih kadeta.

– Prema novim Frontexovim pravilima, obuka za kadete će trajati između 9 i 10 mjeseci. Tu ne računamo samu konkursnu proceduru od predaje dokumenata, razmatranja, intervjua, fizičke provjere … Da bi se oni formirali kao policijski službenici, potrebno je sigurno godinu i po, a za tu godinu i po izgubimo isti, ako ne i veći broj policijskih službenika koji odu u penziju ili sporazumno raskinu radni odnos zbog prelaska u neku drugu policijsku agenciju, pređe u neku drugu firmu ili odu u inostranstvo – ističe Matović.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika BiH Radenko Mirković kaže da institucije na nižim nivoima nisu jedine adrese koje biraju uposlenici državnih institucija, nezadovoljni svojim statusom.

– Zamislite da nam je dvoje napustilo i otišlo u jednu trgovinsku firmu gdje su 50 posto veće plate. Situacija je očajna. Spremačica higijeničarka u državnim institucijama ima platu od 720 maraka. Povećanjem koeficijenata ona će imati 886 KM, što je ponovo manje od minimalne, zakonom propisane, plate. A ni primjene novih koeficijenata nema, zato što nije usvojen budžet. Oni koji neće da usvoje budžet, oni ruše državu. Institucije su država, a ako ih rušiš neusvajanjem budžeta i malim primanjima, narod ode – upozorava Mirković.

