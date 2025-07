Dodik: Pitat ćemo Amerikance jesu li ovaj put ozbiljni, dat ću nalog MUP-u da istražuje Schmidta dok je živ

Kako je kazao, BiH je jedina demokratska zemlja u kojoj izborna pravila utvrđuje neko drugi, a ne izborni učesnici.

“Sistem koji se pokušava uvesti je pokušan u Njemačkoj i odmah je otkazan. Postoje indicije da je ta oprema ovdje prebačena prije sedam ili osam godina, ali da tada to nije uspjelo. To se radi na štetu RS. Postavlja se pitanje da li uopće ima smisla baviti se evropskim pitanjima ovdje. Evropski put BiH su najviše rušile upravo evropske zemlje i briselska administracija”.

Kazao je da je fiskalni savjet taj koji raspoređuje sredstva.

“Ako nema odluke fiskalnog vijeća, ne može se usvojiti ni jedan budžet. Ovaj mangup Schmidt je poništio i to. Fiskalno vijeće je ranije donijelo odluku da se dobit iz Centralne banke usmjeri ka zajedničkom računu. Postavlja se i pitanje šta će Centralnoj banci dobit? Jasno nam je da Schmidt i ostali dogovaraju prvo s muslimanima šta će uraditi pa onda to sprovode u praksu. Tako je dogovoreno da se s budžetom ne prolazi Predsjedništvo, pa da Schmidt nešto može da uradi i da ispadne spasilac. Kada dođete do Viaducta, vidite da je to pljačka advokata iz Banja Luke i Sarajevo. Opljačkali su prije svega RS. U ovom procesu nije predviđeno da arbitražni sud bude u Americi. Oni su sami sebe proglasili. Viaduct, koji sada pokušavaju imputirati nama, provjerite ko je bio na vlasti 2004. godine. NSRS je donijela odluku o davanju koncesije 3. 11. 2004. godine. Zna se ko je tada bio na vlasti. Neko je samo vidio da na ovaj način može izvući ozbiljan novac”, kazao je Dodik.

Dodao je da je Viaduct “prevara stoljeća u RS i BiH u kojoj su učestvovali advokati iz Banja Luke i Sarajeva, ali i međunarodni predstavnici”.

“Mi ćemo tužiti Bosnu i Hercegovinu. Pošto je Schmidt sebe zaštitio da ga ne možete tužiti, mi tražimo način kako ćemo pokrenuti valjan pravni postupak u Njemačkoj protiv njega. EU poručujemo da samo ukidanje svih Schmidtovih odluka koje zadiru u ustavno-pravni poredak, ako hoće vraćanje na EU put, dolaze u obzir”.

Smatra da Schmidt “nije nervozan zbog RS-a nego zbog kalendara koji mu izmiče”.

“Odbrojava dane i pokušava ih pretvoriti u eure. Ja tačno znam zašto je Schmidt uznemiren. On je uznemiren jer mu je kraj blizu. Postoji saglasnost na međunarodnoim nivou da se stvari riješe i on se sad pokušava namiriti. Ali, ni to nije ništa novo. On djeluje kao paničan čovjek koji pokušava napraviti što više sr*nja. On je rušilac BiH i bit će zapisan kao takav. Njegove odluke nisu akt institucija. Pitat ćemo Amerikance šta misle o ovome, da se jasno izjasne. Je li to njihova politika, nastavak daljeg miješanja u unutrašnje stvari? Pitat ćemo ljude iz američke administracije da li zaista misle ozbiljno ovaj put. Moraju počistiti ono što je njihova prethodna administracija napravila, a to je mnogo nereda”, rekao je.

Dodao je da će sada dati trajni nalog, “dok god živi Schmidt tražit ću od institucija RS-a da ga istražuju i pitaju, i kad ode odavde, da tražimo razloge zašto je neke stvari uradio i vjerujem da ćemo ga negdje naći”.

“MUP RS će imati trajni nalog da vrši istrage o Schmidtu”, zaključio je, prenosi Klix.

