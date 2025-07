Vremenska prognoza za dane do kraja sedmice u BiH

Tokom dana ponegdje u Bosni je moguća slaba i kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 37 °C.

U četvrtak 17.07.2025., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji na jugu mogu biti praćeni grmljavinom. U drugom dijelu dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 17 do 23, na jugu zemlje od 27 do 33 °C.

U petak 18.07.2025., u jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostalim područjima naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 34 °C.

Vikend u BiH

U subotu 19.07.2025., pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 28 do 35 °C.

U nedjelju 20.07.2025., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 30 do 37 °C, saopćeno je iz FHMZ BiH, prenosi N1.

