Stiže promjena narednih dana: Vrućina u naletu, kiša na pomolu

Ponedjeljak donosi sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab zapadni i jugozapadni, dok će se u Bosni tokom poslijepodneva okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature kretat će se između 14 i 20 stepeni, na jugu do 23, a dnevne između 29 i 35 °C.

U utorak i dalje će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi mogući su poslijepodne u višim predjelima Bosne. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna između 28 i 34, na jugu i do 38 °C.

Srijeda donosi više oblaka. U Bosni se poslijepodne i tokom noći očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, a u Hercegovini tek u kasnim večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, drugdje sjeverni i sjeveroistočni. Temperature jutarnje od 16 do 22, na jugu do 25, dnevne između 26 i 32 °C, dok će jug doseći i do 37 °C.

Četvrtak bit će umjereno do pretežno oblačan, ali s postepenim razvedravanjem tokom dana. Ujutro i prijepodne kiša u Hercegovini i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna između 21 i 27 °C, dok će jug ostati topliji, do 32 °C, prenosi N1.

