Poslije podne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab lokalni pljusak.

Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni,pišu Vijesti

Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 °C.

