Hutba reisul-uleme Huseina ef. Kavazovića u Potočarima: Košulju tuge nikada nećemo skinuti, a naša snaga je u vjeri i ustrajnosti

Košulju tuge, kojom smo odjeveni tog 11. jula 1995. godine, nikada nećemo skinuti, a odjeću strpljivosti nosit ćemo kao vjernici, prihvatajući iskušenje koje nas je zadesilo – poručio je danas reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović u hutbi koju je održao u Memorijalnom centru Potočari, povodom 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Reisul-ulema Kavazović je u hutbi podsjetio na razmjere stradanja, ali i na duhovnu snagu koju su preživjeli izgradili kroz vjeru i sjećanje.

– Bol nas nije slomila, nismo klonuli duhom niti pognuli glavu pred zlom. Naprotiv! Naučili smo kako da nosimo teret boli koja nam je zločinom okačena, i mi i naši najmiliji. Danas taj teret pritiska i njih, one u čije ime je zločin počinjen, a mi ćemo strpljivo čuvati sjećanje na njega – kazao je reisul-ulema.

Dodao je da je Srebrenica postala trajna pouka da zlo ne miruje, već da se u obliku poricanja i negacije neprestano pokušava nametnuti.

– Živimo u vremenu narastanja zla i negiranja genocida. Protagonisti zla se nadaju da se lažima mogu pobrisati njegove granice i razlika između žrtve i zločinca. Računaju da će u našoj duši izazvati pometnju i ravnodušnost i da će nas natjerati da ustuknemo pred njihovim licem. Nikada i nikako! Duboko u nama ukorijenila se nesalomljiva snaga, koja nas je naučila da razlikujemo istinu od laži. Mi ćemo, s Božijom pomoći, pobijediti jer ćemo zadržati prisebnost duha i snagu vjere da se odupremo – rekao je reisul-ulema.

Posebno je naglasio važnost zajedništva i vjere, kao temelja otpora zlu, ali i kao snage za izgradnju budućnosti.

– Nema zlih namjera koje bi ljude vodile putevima dobra. Na putevima zla rastu samo smrt, očaj, tuga i bol. Na iznevjerenoj duhovnosti može se utemeljiti samo nesreća, a na mitu o odabranom nebeskom narodu – samo zločin. Mezarje na kojem stojimo govori i opominje da se mržnjom i osvetom može stići jedino do zločina, prezira i bolesti duše. Ovo mjesto nas obavezuje da mislimo o budućnosti našeg naroda i naše Srebrenice – nagalasio je reisul-ulema.

U nastavku hutbe, reisul-ulema se osvrnuo i na kur’ansko obećanje o nasljedstvu onima koji vjeruju i čine dobro, pozivajući vjernike da svoju vjeru potvrde djelima.

– Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti (En-Nur, 55). Sve je do nas, i to nas koji smo danas ovdje. Uzmemo li Boga za prijatelja; budemo li postojani u vjeri; budemo li se trudili i ulagali u svoje znanje, postići ćemo ono što želimo. A želimo da mir i dobrota zavladaju ovim krajičkom zemljine kugle – rekao je reisul-ulema.

Poručio je da je naša obaveza brinuti o Srebrenici, jer ona je rodno mjesto našeg naroda.

– U njoj vadimo rodni list. Ništa se na ovoj zemlji bosanskoj ne može mjeriti s njom. Iz zla koje nam se ovdje, u Srebrenici, ovjekovječilo, mora se roditi naša još čvršća snaga i odlučnost da se u dobru i Božijem zadovoljstvu, slobodni i jaki, uzdižemo i živimo i da to naše kosmičko dobro jednom za sva vemena prekrije i poništi sve brloge i nastambe zla koje stalno vreba – kazao je reisul-ulema

Prisutnima je uputio i snažnu poruku o dostojanstvu.

– O muslimani, islam je vjera ponosa, dostojanstva i postojanosti, vjera milosti, pažnje i blagosti, vjera istine i pravednosti, vjera sreće, nade i utjehe. Neka nas tuga ne baci u očaj, a sažaljenje u grijeh. Allah Milostivi nam nekadaSvoju milost dadne, a nekada uskrati. Nekada nas iskuša u dobru, a nekada u nesreći; nekada nam daje izobilje, a nekada nas iskušava u oskudici; nekada nas obasipa blagodatima i ugodnim životom, a nekada ih uskraćuje – rekao je reisul-ulema.

Na kraju hutbe, reisul-ulema je proučio dovu:

Uzvišeni Allahu, Tebi dižemo ruke naše. Ti znaš šapat svakog srca. Pomozi nam da nađemo lijeka za ranjenu dušu i vječni mir kod Tebe. Blagoslovi Svojim blagoslovom ljude Srebrenice i porod njihov za sva vremena. Usadi u naša srca spomen na Srebrenicu i u našoj sadašnjosti i u budućnosti naših sinova i kćeri. Neka pravda zamijeni tugu, a nada očajanje. Tako Ti Tvoje veličine i milosti. Amin!

Nakon džuma-namaza, koji će predvodio predsjednik Diyaneta Republike Turske dr. Ali Erbaš, bit će klanjana i ikindija, u skladu s fetvom Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a potom i kolektivna dženaza-namaz za sedam novoidentificiranih žrtava genocida.

Ikindiju i dženazu namaz, kojoj prisustvuju desetine hiljade vjernika, porodice žrtava, visoke delegacije iz BiH i svijeta, predvodit će reisul-ulema Husein-ef. Kavazović.

