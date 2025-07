Sladić poručuje: Predahnut ćemo od vrlo jakih grmljavinskih nepogoda

“Znatno prijatnije je iza hladne fronte koja sada odmiče dalje na jugoistok. Primjećujemo da pogranični dijelovi s Grčkom tek trebaju da budu zahvaćeni svježijim zrakom. Kiša narednih sati slabi i postepeno prestaje, a potom se naoblaka smanjuje. Riješili smo se viška dostupne toplotne energije pa samim tim možemo predahnuti od vrlo jakih grmljavinskih nepogoda koje su nas pratile u proteklih 48 sati. Prognoziramo mirnije i ugodne dane, a i 11.07. po svim prilikama bit će velikim dijelom suh, iako i dalje ne potpuno stabilan usljed zadržavanja vlažnijeg zraka na visini”, napisao je Sladić.

Prognoza FHMZ BiH

Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. U Bosni su povremeno mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva.

U petak umjerenu do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne u Bosni su mogući povremeni i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stupnjeva.

Što se tiče subote sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu zemlje jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 32 stupnja, najavili su iz FHMZ BiH, prenosi N1.

