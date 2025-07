Led veličine oraha oštetio krovove, fasade, automobile: Pogledajte kakvo nevrijeme je pogodilo Brčko

Led veličine oraha padao je intenzivno u više naseljenih mjesta, oštetivši krovove, prozore, vozila i poljoprivredne usjeve, piše Radio Sarajevo.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U većem dijele zemlje sa pljuskovima i gramljavinom. U sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi, praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje i gradom. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. U istočnim područjima Bosne povremeno jaki udari juga. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 32 °C, najavljeno je za danas iz FHMZ-a, prenosi Novi.

