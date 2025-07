Košarac odgovoran što su bh. kompanije u opasnosti da im se zabrani učešće u javnim nabavkama u EU!?

Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, glavni je krivac zašto su se bh. kompanije našle u opasnosti da im se zabrani učešće u javnim nabavkama u Hrvatskoj, ali u ostatku Evropske unije, saznaje Raport.

Već je objavljena informacija i upozorenje da je u Hrvatskoj odnedavno na snazi Pravilnik koji omogućava zabranu učešća u javnim nabavkama u toj zemlji bh. kompanijama, jer naša zemlja nije potpisnica Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o javnoj nabavi (GPA) na što je ukazao državni poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Saša Magazinović.

Raport sada otkriva da ministar Košarac još od početka prošle godine u ladici drži Inicijativu da BiH podnese aplikaciju Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) za status posmatrača u Sporazumu o javnim nabavkama WTO.

Inicijativu je Ministarstvu trgovine i ekonomskih odnosa uputila Agencija za javne nabavke BiH, ali Košarac se na to potpuno oglušio.

Sada posljedice njegovog ignorantskog odnosa prema tom važnom prijedlogu trpe sve kompanije iz BiH koje su učestvovale ili imale namjeru učestvovati u procesu javnih nabavki u Hrvatskoj, ali i drugim zemljama Evropske unije koje sve češće najavljuju da će isključiti iz učešća u javnim nabavkama firme iz “trećih zemalja” koje nisu potpisale Sporazum.

Izvori tvrde da je “dug put” BiH do punopravnog članstva BiH u WTO te da bi i posmatrački status u Sporazumu o javnim nabavkama bio veliki podvig za našu zemlju.

Ističu da je prema tom cilju nephodno načiniti prvi korak, ali da to Košarac odbija iz njemu znanih razloga.

Jer, na ovaj način Košarac nanosi štetu i kompanijama iz entiteta RS koje na EU tržište regulisano evropskim propisima izlaze kao kompanije države BiH i na koje se odnose državni propisi ili trpe posljedice statusa države BiH u određenim organizacijama, u ovom slučaju WTO.

Ovo je još jedan dokaz i da kadrovi secesionističkog SNSD-a na državnom nivou nanose nemjerljivu štetu svim građanima BiH, bez obzira na to u kojem entitetu žive ili kojem narodu pripadaju.

Ne poduzimajući ništa po pitanju inicijative za aplikaciju Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) za status posmatrača u Sporazumu o javnim nabavkama, Košarac direktno ugrožava i evropski put BiH i ignoriše preporuke Evropske komisije date našoj zemlji u procesu pristupanja EU.

Naime, već dvije godine Evropska komisija u svom izvještaju za BiH preporučuje da naša zemlja finalizira pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO).

Raport saznaje da je BiH putem nadležnog pododbora za trgovinu sada dobila zadnji rok za realizaciju tog posla, a koji je definiran kao posljednji kvartal ove godine.

Teško je očekivati da će Košarac, koji s ostalim kadrovima stranke Milorada Dodika blokira sve pozitivne procese za državu BiH, ali i sve njene građane promijeniti kurs u narednom periodu i ispoštovati ovaj rok.

No, svi oni, a u ovom slučaju prvenstveno kompanije, uključujući i one iz entieta RS, moraju znati da je on glavni krivac za to što će im biti onemogućen izlazak na tržište javnih nabavki u EU.

Blokade koje SNSD provodi zbog ličnih interesa, prvenstveno pokušavajući ostati u vlasti, i nastojeći sebe predstaviti “zaštitnicima RS” od navodnog prijenosa nadležnosti, kao i u drugim slučajevima, u ovom pogotovo, nema nikakvo uporište u stvarnom stanju.

U to će se najbrže uvjeriti, uz ostale firme i one iz entiteta RS, kada ih pri pokušaju učešća u javnim nabavkama u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama EU, odbiju zbog toga jer dolaze iz BiH koja nema Sporazum o javnim nabavkama s WTO.

No, kako tvrde Raportovi izvori, situacija s učešćem bh. firmi u javnim nabavkama na tržištu EU samo je početak problema za izlazak naših firmi na EU tržište, a sve zbog nepoduzimanja nikakvih aktivnosti nadležnog ministarstva na čijem je čelu Košarac u oblasti Sporazuma s WTO.

Facebook komentari