Meteorolozi izdali posebno upozorenje za danas

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica 11 stepeni, Sokolac 12, Bugojno i Prijedor 16, Sarajevo 17, Banja Luka, Doboj, Drvar, Jajce i Sanski Most 18, Bihać, Tuzla i Zenica 19, Livno 20, Ivan Sedlo 21, Trebinje 27, Mostar 28 stepeni. Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 948 milibara, za 6 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 34 stepeni.

Objavljena vremenska prognoza do subote:

U četvrtak 3.7.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 39°C.

U petak 4.7.2025. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40°C.

U subotu 5.7.2025. u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36°C, na jugu zemlje do 40°C, prenosi Novi.

Facebook komentari