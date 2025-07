Objavljena prognoza do 15. jula: Meteorolozi najavljuju ekstremno visoke temperature, ali i padavine

Tekuće sedmice u Bosni i Hercegovini očekuje se stabilno i vrlo toplo vrijeme. Vedri i sunčani dani će dominirati, uz natprosječno visoke, a mjestimično i ekstremno visoke temperature zraka, posebno u nizinama sjeverne Bosne te većem dijelu Hercegovine.

U noći s petka na subotu očekuje se naoblačenje, uz mogućnost za lokalne padavine. U periodu od 4. do 9. jula prognoziraju se povremeni slabi i kratkotrajni lokalni pljuskovi, naročito u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima zemlje. U Hercegovini se tokom cijelog prognoznog perioda zadržava stabilno, sunčano i vruće vrijeme.

Do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 17 i 22 °C, a u Hercegovini između 19 i 24 °C. Dnevne temperature u Bosni varirat će od 32 do 37 °C, dok će u Hercegovini i na sjeveru Bosne dosezati i do 39 °C.

Od 8. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se blagi pad temperatura. Jutarnje vrijednosti u Bosni očekuju se između 14 i 19 °C, a u Hercegovini između 15 i 20 °C. Dnevne temperature u Bosni dosezat će do 34 °C, a u Hercegovini do 37 °C, prenosi Radiosarajevo.

