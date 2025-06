Bahati vozač pretukao Sefadina Feratovića na biciklu i pobjegao: Udarao me šakom, gubio sam svijest, govorio mi “znaš li ti ko sam ja”

Redakciji “Dnevnog avaza” obratio se 71- godišnji Sefadin Feratović, kojeg je kako je naveo, protekle sedmice u srijedu oko 16 sati na kružnom toku kod bazena na Ilidži, brutalno pretukao bahati vozač crnog Volva koji je pobjegao s lica mjesta.

Feratović je tog popodneva krenuo iz Sokolović Kolonije na biciklu noseći kćerki punu kesu trešanja.

Po dolasku na kružni tok, primjetio je crno vozilo koje se kretalo velikom brzinom, te se uplašio da će ga udariti.

Psovao mi majku

– Kada se približio dva metra do mene, ja sam ga upozorio rukom da stane, mislio sam odnijet će me. Nije reagovao, jedva je zakočio na kružnom toku, otvorio je prozor od auta i psovao mi majku, nema šta mi nije sve psovao. I onda kaže: “Znaš li ti ko sam ja”, ja kažem: “Šta ima veze ko si ti mi smo svi isti”. On je otvorio vrata, uzeo nož iz džepa na vratima i krenuo nožem prema meni. Ja sam se zabrinuo i ostavio sam kesu s trešnjama na trotoar i uzeo sam bicikl ispred sebe, mislio sam rasporit će me. Kad je došao do mene počeo me udarati đakom u lice u predjelu lijevog oka, onda je vratio nož u džep i odgurnuo me s biciklom, a ja sam pao na asfalt i počeo krvariti. Ustao sam, on mi je oteo i biciklo iz ruku i bacio ga preko ceste. To su ljudi snimili i jedan svjedok upisao je prvi broj oznaka i da je u pitanju Volvo – kađe Feratović.

Dodao je da on nije vidio kad je muškarac pobjegao. Kaže da je došao policajac na biciklu s Vrela Bosne, a da patrola sa Ilidže još nije bila stigla kada je njega Hitna pomoć prevezla u KUM.

– Izašao sam evo četvrti – peti dan iz bolnice, dao sam izjavu policiji. Čovjek ga je vidio da je livadom otišao za Hrasnicu. U policiji kažu da su sve upisali i pominjali su odštetu, pa nisam ja krenuo biciklom radi odštete, već da kćerki odnesem trešnje. Oni kažu dovest ćemo pet ljudi i ti ga moraš prepoznat, a ja ne znam, gubio sam svijest pa su me ljudi prskali. Imam 71 godinu, ratni sam vojni invalid, čitav rat sam se ja ovdje borio – navodi Feratović.

Čovjek mi donio vode, zalijevao me

– To je sramotno što se radi da ne smiješ iz kuće izaći, još mu valjda majka govorila: “Uđi sine, nemoj sine izlaziti vani, pusti đavola”. On došao napolje da se sa mnom tuče i pobjegao s lica mjesta. Sutra će dijete udariti, ajd neka je mene, mogao sam i ja poginuti, ali brate treba paziti na vožnju i ja vozim od 1978. godine pa nisam nikad napravio nekakav udes znači moraš na pješakom prijelazu stati. Neka skinu snimke videonadzora da ga nađu. Čovjek mi donio vode, zalijevao me, ja sam čitav u krvi bio. Ja sam se borio za ovo, da sam znao da se ovako nešto dešava, i ovako smo ugroženi kao borci, ja imam penziju 140 KM i invaldnine 35 KM i da dođe neki i da mi kaže: “Da ti glavu otkinem”. To je sramota šta se dešava – kaže Sefadin Feratović za “Avaz”.

