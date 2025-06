PORUKA PREMIJERA NIKŠIĆA: “Ko hoće klimu u svakoj sobi, hoće da se grije na struju, neka više i…”

Nikšić je istakao da će cijena električne energije ostati nepromijenjena za većinu građana te da nema razloga za zabrinutost.

“Mi smo se pobrinuli i pobrinućemo se da potrošnja ne udara ni na koga. Dakle, nema ekonomskog udara na one koji imaju prosječnu potrošnju električne energije. Dakle, oni koji budu na tom nivou imat će cijenu električne energije na istom nivou ili će biti dvije marke više ili dvije marke manje, da tako kažemo.

Ali, onaj ko hoće klimu u svakoj sobi, hoće da se grije na struju, neka više i plati. Ne možemo da štitimo okoliš, da ne dozvoljavamo izgradnju hidroelektrana, a onda tražimo da imamo jeftinu električnu energiju.

Subvencije smo obezbijedili u mom prvom mandatu i do danas se one nisu mijenjale za one kategorije stanovništva kojima je cijena električne energije povećana. Tad je cijena bila oko pet i nešto maraka, koliko je tada bilo povećanje. Sve preko te količine je osigurano i subvencionisano, i mislim da te subvencije i danas postoje i traju”, kazao je Nikšić.

