Sladić nema nimalo dobre vijesti: Slijedi nam novi…

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 38°C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 33°C.

Toplotni talasi širom južne Evrope podigli su u nedelju temperature iznad 40 stepeni u Španiji, Portugalu, Italiji i Grčkoj, a lokalne vlasti izdale su nova upozorenja na rizik od šumskih požara, prenio je AP.

Dvije trećine Portugala bile su jučer u stanju visoke pripravnosti zbog ekstremnih vrućina i šumskih požara, s temperaturama u Lisabonu i većim od 42 stepena Celzijusa.

Grčka je ponovo bila pod upozorenjem na šumske požare zbog ekstremnih vremenskih uslova, usljed prvog letnjeg toplotnog talasa.

Sladić: Novi period vrućina

Bh. meteorolog Nedim Sladić je za N1 rekao kako će toplotni talas u našoj zemlji potrajati još neko vrijeme.

Prema Sladiću narednih dana neće biti bitnijih promjena u vremenskim sistemima iznad Evrope, pa će i u BiH temperature ostati natprosječno visoke.

“Temperature će se privremeno spustiti na nešto primjerenije vrijednosti, ali to će biti samo kratak predah pred novi period vrućina”, rekao je Sladić najavivši prošle sedmice nove vrućine.

Sudeći po prognozama koje je objavio FHMZ, period vrućina koje spominje Sladić su već uveliko tu. Tokom sedmice će temperature postepeno rasti, pa se u četvrtak ponovo najavljuju one od 40 stepeni Celzijusa.

Prognoza za naredne dane

U utorak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Moguć je prije podne i sredinom dana lokalno slab pljusak na području Krajine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33°C, na jugu zemlje do 38°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36°C, na jugu zemlje do 39°C.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 40°C, prenosi Novi.

