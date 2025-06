Stiže vrhunac toplotnog vala: Evo kada će i gdje biti najgore, temperature će rasti do 40°C

Temperature zraka u 08 sati: Sokolac 17 stepeni, Bugojno i Srebrenica 18, Drvar, Jajce, Sanski Most, Sarajevo i Zvornik 20, Bihać, Prijedor i Zenica 21, Doboj, Ivan Sedlo, Livno i Tuzla 22, Banja Luka 23, Bijeljina i Trebinje 26, Gradačac i Mostar 28 stepeni. Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 947 milibara, za 5 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stepeni.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA: Biometeorološka prognoza djelimično će se pogoršati u odnosu na vikend. Dodatni porast temperatura zraka loše će djelovati na većinu populacije, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi reducirati boravak na otvorenom, s obzirom da će ponovo biti vruće i sparno, naročito u drugom dijelu dana. Poželjno je laganije se odjenuti, ne izlagati se jačim naporima, konzumirati dovoljno tečnosti i ponašati se u skladu sa preporukama nadležnih službi.

Objavljena prognoza do četvrtka:

U utorak 1. juna 2025. godine, u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne i sredinom dana lokalno je moguć slab pljusak u sjeverozapadnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni.

U srijedu, 2. juna 2025. godine, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni.

U četvrtak, 3. jula 2025. godine, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 40 stepeni.

