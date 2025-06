Meteorolozi za danas upalili 2 upozorenja: EVO GDJE SE OČEKUJE KIŠA

“Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.”

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 16 stepeni, Drvar 19, Jajce i Livno 21, Sarajevo, Sokolac, Srebrenica i Zenica 22, Gradačac, Sanski Most i Zvornik 23, Banja Luka, Bijeljina, Ivan Sedlo, Prijedor, Trebinje i Tuzla 24, Doboj i Mostar 26, Bugojno 36. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 946 milibara, za 4 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u jutarnjim satima pljuskova sa grmljavinom može biti u sjevernim područjima Bosne. U ostalim dijelovima sunčanije. Kasnije tokom dana povremeno lokalnih pljuskova može biti u jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu u jutarnjim satima sunčanije. Sredinom dana su mogući slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka oko 29 stepeni.

Subota: U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Umjereno oblačno u Bosni i sjeveru Hercegovine. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara bure može biti u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.

Nedjelja: Sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni.

Ponedjeljak: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 36 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Facebook komentari