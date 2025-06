ZA DANAS I SUTRA METEOROLOZI OBJAVILI UPOZORENJE: A evo šta nas čeka do nedjelje, kad bi mogla kiša?

Na snazi je narandžasti meteoalarm, a upozorenje glasi: “Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI obustaviti aktivnosti na otvorenom. Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelovati na savjet iz vlasti. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa.”

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Sokolac 17; Bjelašnica 18; Bugojno, Drvar, Jajce i Zvornik 19; Livno, Sanski Most i Srebrenica 20; Sarajevo 21; Banja Luka, Doboj, Prijedor i Zenica 22; Trebinje 23; Ivan Sedlo i Tuzla 24; Bijeljina i Mostar 25; Gradačac 28°C.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38°C. U Sarajevu pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 36°C.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39°C.

U petak u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano vrijeme. U Bosni i sjeveru Hercegovine promjenljiva oblačnost, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 33°C, na jugu zemlje do 38°C.

U subotu u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. U Bosni i sjeveru Hercegovine više oblačnosti prije podne. Očekuje se smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 34°C.

U nedjelju u Bosni će biti male do umjerene oblačnost. U Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33°C, na jugu zemlje do 36°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Novi.

