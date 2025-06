U NAJAVI POSKUPLJENJE STRUJE, PREMIJER NIKŠIĆ: “Svi mi koji koristimo klime…”

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se povodom najava o mogućem poskupljenju struje u Federaciji BiH. Reakcije su uslijedile nakon što je Elektroprivreda BiH najavila da bi moglo doći do povećanja cijena.

“Onima koji koriste umjerene količine električne energije, da ne dođe do poskupljenja. Čak u tim situacijama mogli bi nešto niži računi biti, a svi mi koji koristimo klime, koji se grijemo na struju, treba i da platimo, ako hoćemo da potrošimo”, izjavio je Nikšić.

Cijene struje rast će i zbog početka primjene CBAM-a, mehanizma Europske unije za dodatno oporezivanje uvezenih dobara u Uniju, ako je u njihovoj proizvodnji emitovan ugljik. Direktor Elektroprivrede BiH Sanel Buljubašić je rekao da Europska unija ne odustaje od ovog mehanizma, te da će njegova primjena uzrokovati probleme regionalnim elektroprivredama jer u proizvodnji električne energije uglavnom koriste ugalj.

“Na državi je da hitno donese zakone o regulaciji emisija ugljika u međunarodnoj trgovini, kako privreda, a posljedično i stanovništvo, ne bi imali još veće troškove i probleme. Izvoznici iz Bosne i Hercegovine od 1. januara morat će plaćati CBAM taksu za svaki euro proizvoda koji se izveze iz Bosne i Hercegovine u EU”, upozorava Buljubašić.

Bivši direktor Elektroprivrede BiH i ekonomisti složni. Naša zemlja uvozi previše električne energije, uprkos posjedovanju velikih resursa za proizvodnju, piše BHRT.

“Nema dovoljno domaće proizvodnje, a struja se kupuje na tržištu. To je skuplje, trenutno je to skuplje. Dakle ako nešto nabavljate skuplje, morate to i prodati skuplje”, napominje bivši direktor Elektroprivrede BiH Edhem Bičakčić.

“Insistiranje na monopolizmu elektroprivreda oba entiteta dovodi do toga da građani praktično kao konzumenti moraju platiti cijenu kakva god da se odredi”, kaže ekonomista Zoran Pavlović.

Cijene rastu, a sistemskog rješenja nema. U obnovljive izvore se ne ulaže dovoljno, a i proizvođači koji zavise od neobnovljivih izvora, stoje u mjestu, prenosi Novi.

Facebook komentari