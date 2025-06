Sedmica promjenjivog vremena: Sunce, pljuskovi i visoke temperature u BiH

Nestabilno vrijeme širom zemlje sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27, na jugu zemlje do 31 stupnja.

U srijedu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju na području Hercegovine, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30, na jugu zemlje do 34 stupnja.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu, razvojem oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom su mogući u Hercegovini, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 35 stupnjeva.

U petak promjenljiva oblačnost. U jutarnjim satima moguća slaba kiša na sjeveru Bosne. U poslijepodnevnim satima u Hercegovini slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 34 stupnja, prenosi N1.

