Pred nama vreli dani, ali ne zadugo: Meteorolozi otkrili kada nam stižu pljuskovi

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Bjelašnica 9; Sokolac i Srebrenica 13; Bugojno i Drvar 15; Jajce, Sanski Most i Zvornik 16; Banja Luka, Livno i Sarajevo 17; Prijedor, Tuzla i Zenica 18; Bijeljina, Gradačac i Ivan Sedlo 19; Trebinje 24; Mostar 26°C.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 31°C, na jugu zemlje do 35°C.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA: Stabilno vrijeme, duži sunčani periodi i porast temperatura, pozitivno će djelovati na većinu populacije. Tokom prijepodneva će biti svježije i ugodnije. U drugom dijelu dana vruće i uz pojačan osjet sparine, što bi kod osjetljivijih meteoropata moglo uzrokovati poteškoće poput glavobolje, dekoncentracije, malaksalosti. Preporučljivo je laganije se odjenuti i prilikom boravka na otvorenom izbjegavati duže izlaganje suncu zbog visokih vrijednosti UV indeksa.

Objavljena prognoza do ponedjeljka:

U petak 13.6.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 36°C.

U subotu 14.6.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30°C, na jugu zemlje do 34°C.

U nedjelju 15.6.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 35°C.

U ponedjeljak 16.6.2025. u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada koje će tokom noći na utorak usloviti kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 31°C, na jugu zemlje do 34°C, prenosi Radiosarajevo.

